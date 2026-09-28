पुणे

Dog Bite : गुंज परिसरात पिसाळलेल्या कुत्र्याचा धुमाकूळ; ३० जणांना चावा, पाच गावांत भीतीचे वातावरण

महागाव तालुक्यातील गुंजसह मोरथ, धारमोहा, माळकीन्ही, वाघनाथ आणि बोथा परिसरात सोमवारी सकाळपासून पिसाळलेल्या कुत्र्याने अक्षरशः धुमाकूळ घातला.
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गणेश भोयर
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महागाव - तालुक्यातील गुंजसह मोरथ, धारमोहा, माळकीन्ही, वाघनाथ आणि बोथा परिसरात सोमवारी सकाळपासून पिसाळलेल्या कुत्र्याने अक्षरशः धुमाकूळ घातला. मोकाट कुत्र्याने एकामागून एक नागरिकांना लक्ष्य करत किमान ३० जणांना चावा घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे पाच गावांतील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

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