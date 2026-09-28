Dog Bite : गुंज परिसरात पिसाळलेल्या कुत्र्याचा धुमाकूळ; ३० जणांना चावा, पाच गावांत भीतीचे वातावरण

महागाव - तालुक्यातील गुंजसह मोरथ, धारमोहा, माळकीन्ही, वाघनाथ आणि बोथा परिसरात सोमवारी सकाळपासून पिसाळलेल्या कुत्र्याने अक्षरशः धुमाकूळ घातला. मोकाट कुत्र्याने एकामागून एक नागरिकांना लक्ष्य करत किमान ३० जणांना चावा घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे पाच गावांतील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..कुत्र्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या नागरिकांना उपचारासाठी सवना येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले. दिवसभरात एकूण २२ रुग्णांनी सवना ग्रामीण रुग्णालयात उपचार घेतले, तर अन्य जखमींनी इतरत्र उपचार घेतल्याची माहिती आहे. रुग्णालय प्रशासनाकडून जखमींवर प्राथमिक उपचार करून अँटीरॅबिज लसीकरण करण्यात आले.कुत्र्याच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या संतोष पुकळे आणि शेख इम्रान शेख जफर दर्शना तदे यांच्यासह अन्य गंभीर रुग्णांना पुढील उपचारासाठी यवतमाळ येथे हलविण्यात आल्याची माहिती आहे. अचानक मोठ्या संख्येने कुत्र्याच्या चाव्याचे रुग्ण रुग्णालयात दाखल झाल्याने काही काळ रुग्णालयातही मोठी गर्दी झाली होती..कुत्रा अद्याप मोकाट; नागरिकांमध्ये धास्तीसर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे नागरिकांवर हल्ला करणारा कुत्रा अद्याप मोकाट असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे गुंजसह परिसरातील नागरिकांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. सकाळपासून नागरिकांना चावा घेणारा कुत्रा अद्याप पकडला गेला नसल्याने आणखी नागरिक त्याच्या हल्ल्याचे बळी ठरण्यापूर्वी त्याचा तातडीने बंदोबस्त करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर तहसीलदार अभय मस्के यांनी मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात कुत्र्याचा शोध घेऊन त्याचा बंदोबस्त होणे आवश्यक असून, प्रशासनाच्या कार्यवाहीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सवना रुग्णालयात उपचार घेतलेले रुग्णअभिषेक बोरकर (२३), राज बहादुरे (३०), निर्मला अगोस्कर (२५), प्रवीण मदने (२६), सजन काळे (५१), ग वैभव खंदारे (२९), सटवा कांबळे (५०), सम्यक वंजारी (२०), ज्योती खंदारे (१८), रमेश गव्हाणे (४१), बोथा; पल्लवी राठोड (२८), बिटरगाव; संतोष पुकळे (३४), गुंज धनराज झोनबाळकर (३४), वेणी आणि शेख इम्रान शेख जफर (३२), गुंज यांचा समावेश आहे. उर्वरित रुग्णांची माहिती उपलब्ध होताच त्यांची नावे स्पष्ट होतील.एकाच दिवसात मोठ्या संख्येने नागरिकांना कुत्र्याने चावा घेण्याची घटना गंभीर असून, मोकाट कुत्र्याचा तातडीने बंदोबस्त न झाल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी केवळ सूचना न देता प्रत्यक्ष कारवाई करून नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे..चार वर्षांच्या आर्यनला यवतमाळला रेफरगुंज येथील खासगी रुग्णालयातून पुढील उपचारासाठी हलविले. गुंज येथील चार वर्षीय आर्यन लहाने याची प्रकृती लक्षात घेऊन त्याला गुंज येथील खासगी रुग्णालयातून पुढील उपचारासाठी यवतमाळ येथे रेफर करण्यात आले. मुलाला कुत्र्याचा चावा घेतल्याचे नसून, त्याच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव पुढील उपचारासाठी हलविण्यात आल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.