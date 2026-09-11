Dog Bite : पिसाळलेल्या कुत्र्याचा धुमाकूळ; आळे परिसरातील बारा जणांचा घेतला चावा; नऊ जण गंभीर

आळेफाटा - आळे (ता. जुन्नर) येथे पिसाळलेल्या कुत्र्याने बारा जणांचा चावा घेतला आहे. या घटनेत तीन जण किरकोळ जखमी असून, नऊ जण गंभीर जखमी झाले आहेत..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, आळे (ता. जुन्नर) गावात गुरुवारी (ता. १०) सायंकाळी चार ते सहा वेळेत एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने धुमाकूळ घालत तब्बल १२ जणांचा चावा घेतला. या घटनेमुळे गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हौसाबाई वाघमारे (वय ७६), शालिनी डोंगरे (वय ९०), मंगल सूर्यवंशी (वय४५), मंहमंद दाजी (वय६०), जया साबळे (वय ३५), प्रणिता अभंग (वय ३६), हेमंत पिंजारी (वय ४५), मनिषा वाघचौरे (वय ४०), धोंडिभाऊ घातापुणे (वय ६५) हे नऊजण गंभीर जखमी आहेत. जखमी नागरिकांवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार करण्यात आले..त्यानंतर यापैकी हौसाबाई वाघमारे यांना पुढील उपचारासाठी पुण्यात तर चार जणांना मंचर आणि एकाला नारायणगाव येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.पिसाळलेल्या कुत्र्याने गावातील विविध भागांत नागरिकांचा पाठलाग करून त्यांना चावा घेतल्याने काही काळ गावात घबराट निर्माण झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच जखमींना तातडीने आळे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र नेण्यात आले. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी आवश्यकतेनुसार रुग्णालयात हलविले..दरम्यान नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः लहान मुलांना घराबाहेर एकटे सोडू नये. परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा वावर आढळल्यास नागरिकांनी सावध राहावे. गावातील भटक्या कुत्र्यांचा तातडीने बंदोबस्त करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात, अशी नागरिकांनी केली आहे..आळे गावातील बारा जणांना कुत्र्याने चावा घेतला आहे. सर्वांवर प्राथमिक उपचार करण्यात आले असून, त्यापैकी एकाला वायसीएम रुग्णालयात पाठवले असून चार जणांना मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.’- डॉ. अमोल बांगर, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.