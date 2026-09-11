पुणे

Dog Bite : पिसाळलेल्या कुत्र्याचा धुमाकूळ; आळे परिसरातील बारा जणांचा घेतला चावा; नऊ जण गंभीर

आळे येथे पिसाळलेल्या कुत्र्याने बारा जणांचा चावा घेतला आहे. या घटनेत तीन जण किरकोळ जखमी असून, नऊ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Rabid Dog bite

Rabid Dog bite

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आळेफाटा - आळे (ता. जुन्नर) येथे पिसाळलेल्या कुत्र्याने बारा जणांचा चावा घेतला आहे. या घटनेत तीन जण किरकोळ जखमी असून, नऊ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

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