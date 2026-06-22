पुणे

आळंदीत पार्किंगमधून दुचाकी लंपास

आळंदीत पार्किंगमधून दुचाकी लंपास
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आळंदी, ता. २२ : येथील खंडोबा मंदिर परिसरातील राधिका हाईट्सच्या पार्किंगमधून दुचाकी चोरट्याने चोरून नेली. याप्रकरणी वैभव सुरेश सातपुते यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आळंदी पोलिस ठाण्यात रविवारी (ता. २१) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी सातपुते यांनी त्यांची दुचाकी (क्र. एमएच १४, एलएफ ९३७३) शनिवारी (ता. २०) रात्री साडेअकराच्या सुमारास इमारतीच्या जिन्याखालील वाहन तळावर उभी केली होती. रविवारी सकाळी साडेआठच्या सुमारास त्यांना दुचाकी चोरीला गेल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. आळंदी पोलिस पुढील तपास करत आहेत.

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