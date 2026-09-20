राधिका रस्त्याची पुन्हा दुरुस्ती
सातारा, ता. २० : येथील राधिका रस्त्याच्या डांबरीकरणात दोष आढळल्याने त्याबाबत पालिकेने संबंधित यंत्रणेस कठोर सूचना केल्या होत्या. या सूचनेनंतर त्या रस्त्यावरील काही भागांचे पुन्हा डांबरीकरण करण्यात येत आहे.
रहदारीने गजबजलेल्या रस्त्यांपैकी एक रस्ता म्हणून राधिका रस्त्याची ओळख आहे. या रस्त्यावर पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले होते. यामुळे येथून जाताना नागरिकांना दररोज मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत होता. यानुसार पालिकेने गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या रस्त्याच्या डागडुजीचे काम हाती घेतले होते. हे काम सतत दोन रात्री पालिकेच्या मार्फतीने त्रयस्थ यंत्रणेने केले.
या कामादरम्यान वापरलेले हॉटमिक्स विविध कारणांमुळे उखडले गेले. हॉटमिक्स उखडल्याने या रस्त्यावरून जाता पुन्हा एकदा वाहनांना हादरे बसण्यास सुरुवात झाली. याची तक्रार झाल्यानंतर पालिकेने या रस्त्याची पाहणी केली. पाहणीनंतर हॉटमिक्स उखडून पडलेल्या भागातील रस्त्याचे पॅचिंग पुन्हा करण्याच्या सूचना पालिकेने त्रयस्थ यंत्रणेस केल्या.
यानुसार हे काम पुन्हा एकदा हाती घेण्यात आले आहे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने सुरू केले असून, या कामामुळे या रस्त्यावरून ये- जा करणे वाहनधारकांसाठी सुखदायी झाले आहे.
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