Pune Election Results: महाराष्ट्रात सर्वाधिक मताधिक्य घेणारा उमेदवार कोण? पुण्यातल्या 'या' नेत्याकडे २६ हजारांपेक्षा जास्त लीड

स्वारगेट: पुण्यासह राज्यातील २८ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या निकालाची मतमोजणी शुक्रवारी (ता. १६) जाहीर झाली. यामध्ये राज्यात सर्वाधिक मताधिक्य मिळवत पुणे महापालिकेतील प्रभाग क्रमांक २५-ब येथून भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार राघवेंद्र मानकर हे २६ हजार ४९७ मतांच्या फरकाने विजयी ठरले आहेत. पुणे महापालिकेत १२० हून अधिक जागांवर भाजपाने विजय मिळवला असून शहरासह संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वाधिक मतांनी निवडून येण्याची कामगिरी मानकर यांनी केली आहे. .प्रभाग क्रमांक २५ मध्ये झालेल्या एकूण मतदानापैकी ३१ हजार ९८१ इतकी म्हणजेच ७९.३४ टक्के मते मानकर यांना मिळाली आहेत. मुंबई महापालिकेत निल सोमय्या यांनी १५ हजार मतांचे मताधिक्य मिळवत प्रथम क्रमांक मिळवला असून, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत नितीन निकाळजे हे सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी झाले आहेत. या दोघांपेक्षाही मानकर यांचे मताधिक्य अधिक आहे. मानकर यांची ही पहिलीच टर्म आहे..Junnar Leopard : माणिकडोह केंद्रात बिबट्यांचा हाऊसफुल्ल मुक्काम! ५० बिबटे लवकरच गुजरातच्या 'वनतारा'मध्ये होणार स्थलांतरित.महानगरपालिकेच्या राजकारणात जनरेशन झेडचा दमदार प्रवेशपुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या निवडणुकांनी यंदा शहराच्या राजकारणात एक नवा अध्याय सुरू केला आहे. जनरेशन झेडमधील तरुण उमेदवारांनी या निवडणुकीत ठसा उमटवत थेट नगरसेवकपदाची जबाबदारी स्वीकारली असून, त्यांच्या रेझ्युमेमध्ये आता नगरसेवक हा मानाचा शब्द जोडला गेला आहे. पारंपरिक राजकारणापेक्षा वेगळी दृष्टी, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि थेट नागरिकांशी संवाद ही या तरुण नेतृत्वाची प्रमुख ओळख ठरत आहे..Horoscope 2026 : येत्या फेब्रुवारी महिन्यात बदलणार 'या' 4 राशींचं नशीब ; सूर्य-बुध-शुक्राच्या युतीने होणार पैशांची बरसात.राष्ट्रवादीच्या 22 वर्षीय अंजली ओरसेभाजपच्या 22 वर्षीय सै थोपटे आणि सिद्धी शिळीमकर, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 25 वर्षीय यश साने हे या निवडणुकीतील लक्षवेधी विजयी उमेदवार ठरले आहेत. नागरी समस्या सोडवण्यासाठी आधुनिक उपाययोजना, प्रशासनात पारदर्शकता आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर या मुद्द्यांवर त्यांनी भर दिला आहे.पुण्यातील प्रभाग क्रमांक सात गोखलेनगर वाकडेवाडी मधून अंजली ओरसे विजयी झाल्या. प्रभागनिहाय कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, अखंड पाणीपुरवठा, पाईपद्वारे गॅस कनेक्शन, संवेदनशील भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे, सरकारी इमारतींमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर आणि नागरिकांशी नियमित संवाद अशा अनेक उपक्रमांचा समावेश आहे.