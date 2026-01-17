पुणे

Pune Election Results: महाराष्ट्रात सर्वाधिक मताधिक्य घेणारा उमेदवार कोण? पुण्यातल्या 'या' नेत्याकडे २६ हजारांपेक्षा जास्त लीड

Raghavendra Mankar records highest victory margin in Maharashtra civic elections: पुण्यातील अनेक लढती लक्षवेधी ठरल्या. काही लढतींची तर राज्यभर चर्चा झाली होती. प्रभाग २५ मधून मानकर यांनी सर्वाधिक मताधिक्य मिळवलं.
स्वारगेट: पुण्यासह राज्यातील २८ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या निकालाची मतमोजणी शुक्रवारी (ता. १६) जाहीर झाली. यामध्ये राज्यात सर्वाधिक मताधिक्य मिळवत पुणे महापालिकेतील प्रभाग क्रमांक २५-ब येथून भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार राघवेंद्र मानकर हे २६ हजार ४९७ मतांच्या फरकाने विजयी ठरले आहेत. पुणे महापालिकेत १२० हून अधिक जागांवर भाजपाने विजय मिळवला असून शहरासह संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वाधिक मतांनी निवडून येण्याची कामगिरी मानकर यांनी केली आहे.

