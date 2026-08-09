पुणे

राघोजी भांगरे स्मारक परिसराची स्वच्छता; युवकांनी घेतली जबाबदारी जागतिक आदिवासी दिनाच्या पूर्वसंध्येला देवगाव येथे स्वच्छता अभियान; सुमारे एक ट्रॉली कचरा हटविला

राघोजी भांगरे स्मारक परिसराची स्वच्छता; युवकांनी घेतली जबाबदारी जागतिक आदिवासी दिनाच्या पूर्वसंध्येला देवगाव येथे स्वच्छता अभियान; सुमारे एक ट्रॉली कचरा हटविला
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राघोजी भांगरे स्मारक परिसराची स्वच्छता

अकोले, ता. ९ ः जागतिक आदिवासी दिनाच्या पूर्वसंध्येला आद्यक्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्या जन्मगावी देवगाव येथे सचिन देशमुख व सुनील लोखंडे यांनी पुढाकार घेत स्मारक परिसराची स्वच्छता केली. परिसराची स्वच्छता ही आपली सामाजिक जबाबदारी मानून त्यांनी सुमारे एक ट्रॉली कचरा हटविला.

जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त दरवर्षी हजारो नागरिक राघोजी भांगरे यांना अभिवादन करण्यासाठी देवगाव येथे येतात. त्यामुळे स्मारक परिसर स्वच्छ व नीटनेटका असावा, या उद्देशाने युवकांनी स्वयंस्फूर्तीने स्वच्छता अभियान राबविले. स्वच्छता अभियानात सचिन देशमुख, सुनील लोखंडे, अक्षय देशमुख, इन्युस शेख यांच्यासह मित्रपरिवाराने सहभाग घेतला.

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