Pune News : रघुनाथ येमूल यांची उच्च न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता; ‘नाना गायकवाड’ प्रकरणातील सर्व आरोप रद्द

पुणे - पुण्यातील उद्योजक नाना गायकवाड यांच्या घरगुती हिंसाचार प्रकरणात आरोपी करण्यात आलेले रघुनाथ राजाराम येमूल यांची मुंबई उच्च न्यायालयाने संपूर्ण निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्या एकलपीठाने १७ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात महाराष्ट्र नरबळी व अघोरी प्रथा आणि काळी जादू प्रतिबंधक कायदा, २०१३ च्या कलम ३(२) अंतर्गत येमूल यांच्यावरील सर्व आरोप रद्द केले..नाना गायकवाड यांच्या सुनेने ३० जून २०२१ रोजी पती गणेश गायकवाड व सासरच्या मंडळींविरोधात हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक छळाची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर १० जुलै २०२१ रोजी नोंदविण्यात आलेल्या पुरवणी जबाबात त्यांनी गणेश गायकवाड यांचे गुरू रघुनाथ येमूल यांनी त्यांच्यात "नकारात्मक शक्ती" असल्याचे सांगून पतीला पत्नीपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिल्याचा आरोप केला होता. या पुरवणी जबाबाच्या आधारे येमूल यांना आरोपी क्रमांक ९ म्हणून गुन्ह्यात समाविष्ट करण्यात आले होते..प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेताना उच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने नमूद केले की, रघुनाथ येमूल यांचे नाव मूळ FIR मध्ये कुठेही नव्हते. FIR दाखल झाल्यानंतर तब्बल दहा दिवसांनी नोंदवलेल्या पुरवणी जबाबावरून त्यांना प्रथमच आरोपी करण्यात आले.न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले की, आरोपी क्रमांक २ चे चालक राजेशकुमार मिश्रा यांचा जबाब FIR नंतर तीन महिन्यांनी नोंदविण्यात आला होता. तसेच इतर साक्षीदार एकांत पाटील व हितेश भोसले यांचे जबाबही ऐकीव स्वरूपाचे असून त्यांनी प्रत्यक्ष येमूल यांना कोणतेही कृत्य करताना पाहिलेले नाही..न्यायालयाने आपल्या आदेशात हेही नमूद केले की, रघुनाथ येमूल यांनी तक्रारदार मुक्ताई गायकवाड यांची कधीही प्रत्यक्ष भेट घेतलेली नाही किंवा त्यांच्याशी कोणताही थेट संवाद झाल्याचे पुरावे उपलब्ध नाहीत.ब्लॅक मॅजिक कायद्याच्या संदर्भात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लिंबावर हळद-कुंकू ठेवण्याची कृती कायद्याच्या अनुसूचीत नमूद असली, तरी ती कृती येमूल यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आली असल्याचा कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा तपास यंत्रणेकडे नाही..राज्य सरकारतर्फे येमूल यांचा २०२२ मधील डिस्चार्ज अर्ज फेटाळण्यात आला होता आणि त्याला आव्हान न देता त्यांनी थेट तिसऱ्या अर्जाद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. मात्र न्यायमूर्ती दिगे यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावत, "आरोपीविरोधात गुन्हा सिद्ध होत नसेल तर मागील अर्जाला आव्हान न देणे ही बाब आरोपीसाठी घातक ठरू शकत नाही," असे स्पष्ट केले.उच्च न्यायालयाने Criminal Revision Application No. 492 of 2025 मंजूर करत CR No. 293 of 2021 मधील महाराष्ट्र नरबळी व अघोरी प्रथा आणि काळी जादू प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत येमूल यांच्यावरील सर्व आरोप रद्द केले आणि त्यांची निर्दोष मुक्तता केली..रघुनाथ येमूल यांच्यावतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई यांनी अॅड. अभिषेक आवचट व अॅड. सिद्धांत देशपांडे यांच्यासह काम पाहिले. राज्य सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील आर. डी. हुमणे यांनी बाजू मांडली, तर फिर्यादी पक्षातर्फे अॅड. सिद्धार्थ जगुष्टे यांनी युक्तिवाद केला.या निर्णयामुळे केवळ ऐकीव माहिती किंवा तोंडी आरोपांच्या आधारे गंभीर गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रक्रियेवर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले असून, प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर रघुनाथ येमूल यांना दिलासा मिळाला आहे.