पुणे

राहात्यात डाळिंबाला ६४४ क्रेट्स आवक

राहाता ः येथील बाजार समितीच्या आवारात डाळिंबाचे लिलाव झाले. डाळिंबाच्या ६४४ क्रेट्स आवक झाली. डाळिंबाला सर्वाधिक २०५ किलोचा भाव मिळाला. डाळिंबाचे प्रतवारीनुसार किलोचे भाव ः एक डाळिंब ः १६१ ते २०५, दोन नंबर डाळिंब ः १०६ ते १६०, तीन नंबर डाळिंब ः ४६ ते १०५, चार नंबर डाळिंब ः १० ते ४५.
राहाता ः येथील बाजार समितीच्या आवारात कांद्याच्या ८९६४ गोण्यांची आवक झाली. कांद्याला १४०० रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव मिळाला. कांद्याचे प्रतवारीनुसार क्विंटलचे भाव ः एक नंबर कांदा ः ११०० ते १४००, दोन नंबर कांदा ः ८०० ते १०५०, तीन नंबर कांदा ः ४०० ते ७५०, गोल्टी कांदा ः ४०० ते ९००, जोड कांदा ः १५० ते ३००.
पारनेर ः येथील बाजार समितीच्या आवरात रविवार (ता. १०) कांद्याचे लिलाव झाले. एक नंबर कांद्याला ११०० रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव मिळाला. कांद्याचे प्रतवारीनुसार प्रतिक्विंटलचे भाव ः एक नंबर कांदा ः १००० ते ११००, दोन नंबर कांदा ८०० ते ९००, तीन नंबर कांदा ः ५०० ते ७००, चार नंबर कांदा ः २०० ते ४००, गोल्टी कांदा ः ५०० ते ९००, पाच ते दहा वक्कला ः १२०० ते १३०० .

