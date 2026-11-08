रहिमतपूर नगरपालिकेस 5 कोटी

रहिमतपूर नगरपालिकेस पाच कोटी
आमदार मनोज घोरपडेंच्या प्रयत्नातून निधी मंजूर
रहिमतपूर, ता. ८ ः आमदार मनोज घोरपडे यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे शहराच्या विकासासाठी पाच कोटींचा निधी मंजूर झाला. या निधीतून शहरातील पाच कोटींची विविध पायाभूत विकासकामे होणार आहेत. त्यामुळे शहराच्या विकासाला चालना मिळण्यास मदत होईल.
शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमदार घोरपडे सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. सरकारच्या माध्यमातून त्यांनी शहराच्या प्रगतीसाठी अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी यापूर्वीही निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यात आणखी पाच कोटींची भर पडली. आमदार घोरपडे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे पालिकेला वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी पाच कोटींचा विशेष निधी मंजूर झाला. या निधीच्या माध्यमातून पालिकेच्या दुसऱ्या मजल्याचे बांधकाम व फर्निचरचे काम करण्यासाठी तीन कोटी, काशीद गल्ली येथे दत्त मंदिर परिसरात पालिकेचे सामाजिक बहुउद्देशीय सभागृह नूतनीकरण करणे ६० लाख रुपये, नदाफ दफनभूमी विकसित करण्यासाठी ५० लाख, ब्रह्मपुरी येथील स्मशानभूमी विकसित करण्यासाठी ४० लाख रुपये, नहरवाडी येथील स्मशानभूमी विकसित करण्यासाठी ५० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या निधी मंजुरीमुळे शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळण्यास मदत होईल. निधी मंजुरीबद्दल शहरवासीयांकडून आमदार घोरपडे यांच्यासह भाजप-महायुती सरकारचे आभार मानण्यात आले.
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मनोज घोरपडे
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