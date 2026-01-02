रहिमतपूर,मध्ये वादातून दगडाने मारहाण; एक गंभीर जखमी
रहिमतपुरात मारहाणीत
एक जण गंभीर जखमी
रहिमतपूर, ता. २ : येथील मातंगवस्ती परिसरात किरकोळ वादातून दगडाने मारहाण झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. ३१) रात्री सव्वानऊच्या सुमारास घडली. या घटनेत चंद्रप्रकाश बबन जाधव (वय ५३, रा. रहिमतपूर) हे गंभीर जखमी झाले. घटनेची नोंद रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात झाली आहे.
पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, चंद्रप्रकाश जाधव हे अनिल गायकवाड यांच्या पानटपरीजवळून घरी जात असताना समोरून येणारे सुशील मानसिंग घोलप व रोहन नारायण घोलप (रा. मातंगवस्ती, रहिमतपूर) यांच्यात वाद झाला. सुशील घोलप हा जाधव यांचा पुतण्या अजय जाधव यास शिवीगाळ करत असल्याचे पाहून जाधव यांनी त्यास जाब विचारला. यावरून वाद वाढत झटापट झाली.
या वेळी रोहन घोलप याने हातातील दगडाने जाधव यांच्या डोक्यावर व डाव्या हाताच्या बोटांवर मारहाण केली. या हल्ल्यात त्यांच्या करंगळी शेजारील बोटाचा शेंडा तुटून ते गंभीर जखमी झाले, तसेच सुशील घोलप याने शिवीगाळ करून जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे. जखमीवर रहिमतपूर त्यानंतर साताऱ्यात जिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले.
