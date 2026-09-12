Vidarbha Industrial Growth review: विदर्भ दौऱ्यात सार्वजनिक उपक्रम समितीकडून स्थानिक रोजगार, पारदर्शक कामकाज आणि औद्योगिक विकासाचा सखोल आढावा

प्रकाश शेलारखुटबाव : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीचे अध्यक्ष तथा दौंडचे आमदार ॲड. राहुल कुल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर या तीन जिल्ह्यांचा आपला महत्त्वपूर्ण अभ्यास दौरा नुकताच पूर्ण केला. विदर्भातील औद्योगिक विकास, वन व्यवस्थापन, कौशल्य विकास उपक्रम, पायाभूत सुविधा, सिंचन प्रकल्प आणि विविध शासकीय महामंडळांच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष पाहणी करून आढावा घेणे, हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश होता. .यावेळी आमदार मिलिंद नार्वेकर, आमदार रईस शेख, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार हेमंत ओगले, आमदार मोहन मते, आमदार संभाजीराव कदम-कोहळीकर, आमदार सुलभा खोडके, आमदार अभिजित वंजारी या समिती सदस्यांसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी व महामंडळांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते..अभ्यास दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात समितीने गडचिरोली जिल्ह्यातील कोणसारी येथील 'लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लि.' च्या 'डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयर्न' आणि पेलेट उत्पादन प्रकल्पाला भेट दिली. यानंतर सूरजागड येथील लोह खनिज खाण प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर हेड्री, जि. गडचिरोली येथे 'लॉयड्स कलियाम्मल मेमोरियल हॉस्पिटल'मधील एमआरआय, सिटी स्कॅन, एनआयसीयु, पीआयसीयु या आधुनिक आरोग्य सुविधांची पाहणी करण्यात आली. तसेच स्थानिक शाळा, 'एलटी गोंडवाना' उपजीविका प्रकल्प आणि 'वन्या गारमेंट्स' या महिला कपडे निर्मिती केंद्राला भेट देऊन महिला सक्षमीकरणाचा आणि सीएसआर निधीतून सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. चंद्रपूर दौऱ्यादरम्यान समितीने बल्लारशाह येथील शासकीय लाकूड डेपोला भेट दिली. भारताचे नवीन संसद भवन आणि अयोध्येतील श्री राम मंदिर यांच्या बांधकामासाठी याच डेपोतून उत्कृष्ट दर्जाच्या सागवान लाकडाचा पुरवठा करण्यात आला होता. 'चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी' येथे बैठक पार पडली. वन संरक्षणासाठी जीआयएस, जीपीएस, ड्रोन आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रशिक्षणाचा आढावा घेण्यात आला. प्रबोधिनीत स्थानिक युवकांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या ऑटोमोबाईल, हॉस्पिटॅलिटी, टूर गाईड आणि जेसीबी ड्रायव्हिंग हे उपक्रम पाहिले..नागपूर येथे समितीने मल्टी - मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट नागपूर (मिहान) प्रकल्प आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसराची पाहणी केली. विमानतळाची प्रवासी क्षमता टप्प्याटप्प्याने ३० ते ५० दशलक्षेपर्यंत वाढवण्याच्या मास्टर प्लॅनची माहिती घेण्यात आली. मिहानमध्ये आतापर्यंत ₹८,५०० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली असून १.२६ लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण झाले आहेत. टाटा ॲडव्हान्स्ड, रिलायन्स राफेल असेंब्ली, इन्फोसिस यांसारख्या आघाडीच्या प्रकल्पांच्या पाहणीसोबतच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन वसाहतींमधील नागरी सुविधा वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले..पुढे समितीने खापरी ते रहाटे कॉलनी दरम्यान नागपूर मेट्रोने प्रवास करून प्रवासी सेवा व तांत्रिक सुविधांचा आढावा घेतला. तसेच मिहानमधील इन्फोसिस या जागतिक पातळीवरील अग्रगण्य आयटी कंपनीला आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्था, नागपूर (IIM) या संस्थांना भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.