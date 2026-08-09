पुणे

राहुरीत भूकंपाचा सौम्य धक्का, नागरिकांमध्ये घबराट

राहुरीत भूकंपाचा सौम्य धक्का, नागरिकांमध्ये घबराट
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राहुरीत भूकंपाचा सौम्य धक्का

राहुरी, ता. ९ ः राहुरी शहरासह तालुक्यातील काही भागात शनिवारी (ता. ८) रात्री दहाच्या सुमारास भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला. या भूकंपाची तीव्रता ३.८ रिश्टर स्केल इतकी नोंदविण्यात आली. नाशिकच्या उत्तर-वायव्य दिशेला सुमारे ४९ किलोमीटर अंतरावर भूकंपाचा केंद्रबिंदू असल्याची माहिती राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्राने (एनसीएस) दिली आहे.

रात्री अचानक घरांना हादरे जाणवल्याने नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काही ठिकाणी घरांवरील पत्रे थरथरली, तर मांडणीवरील भांडी खाली पडल्याचे नागरिकांनी सांगितले. घरातील वस्तूंना किरकोळ हादरे बसल्याने अनेकांना भूकंपाची तीव्रता स्पष्टपणे जाणवली. धक्का जाणवताच अनेक नागरिक घराबाहेर पडले. नागरिकांनी शेजारी व नातेवाइकांशी संपर्क साधून त्यांच्या परिसरातही हादरा जाणवला का, याची माहिती घेतली. रात्रीची वेळ असल्याने सुरुवातीला नेमके काय घडले, याबाबत काही काळ संभ्रमाचे वातावरण होते. त्यानंतर भूकंपाचा धक्का असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सोशल मीडियावरही याबाबत चर्चा सुरू झाली.

ग्रामीण भागातील काही नागरिकांनी भूकंपाच्या आधी किंवा त्याचवेळी पाळीव प्राण्यांमध्ये अस्वस्थता जाणवल्याचे सांगितले. काही ठिकाणी जनावरे अचानक उठल्याचे, तसेच पाखरांचा किलबिलाट वाढल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास आले. दरम्यान, भूकंपाचा धक्का सौम्य स्वरूपाचा असल्याने कोणतीही जीवितहानी अथवा मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, रात्रीच्या वेळी अचानक जाणवलेल्या हादऱ्यामुळे नागरिकांमध्ये काही काळ घबराट निर्माण झाली.

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