पुणे

राहुरी पोलीस ठाण्यासमोर हाणामारी, पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Published on

हाणामारी प्रकरणी पाच जणांविरोधात गुन्हा
राहुरी, ता. १८ : राहुरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी आलेल्या दोन गटांत पोलिस ठाण्याच्या प्रवेशद्वारासमोर तुंबळ हाणामारी झाली होती. याप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात दोन्ही गटांतील पाच जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
जबाजी धोंडीराम बाचकर, सयाजी पोपट बाचकर, जबाजी सखाराम बाचकर, ज्योती जबाजी बाचकर व अर्चना अनिल बाचकर (सर्व रा. गणपतवाडी, मानोरी) अशी आरोपींची नावे आहेत. मानोरी येथील गणपतवाडी परिसरात दोन गटांत वाद झाला होता. त्यानंतर दोन्ही गट गुरुवारी (ता. १४) दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास तक्रार देण्यासाठी राहुरी पोलिस ठाण्यात आले होते. यावेळी पोलिस ठाण्याच्या गेटसमोर दोन्ही गटांत शाब्दिक वाद होऊन धक्काबुक्की झाली. त्यानंतर महिला व पुरुषांनी एकमेकांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. आरडाओरड व गोंधळ पाहून पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ धाव घेऊन हाणामारी सोडविली. याप्रकरणी पोलिस नाईक संतोष शिंदे यांच्या फिर्यादीवरून सार्वजनिक ठिकाणी हाणामारी करून शांतता भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद घेण्यात आला आहे.

