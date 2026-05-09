पुणे

चिंचोली येथे एका वाळू तस्कराला अटक, एक डंपर व एक ट्रॅक्टर जप्त

प्रवरा नदीपात्रात वाळूतस्कराला अटक
राहुरी पोलिसांची कारवाई ः डंपरसह ट्रॅक्टर जप्त
राहुरी, ता. ९ : चिंचोली येथे शुक्रवारी मध्यरात्री बारा वाजता पोलिसांच्या पथकाने प्रवरा नदीपात्रात‌ छापा टाकून एका वाळूतस्कराला ताब्यात घेतले. एक जण फरार झाला. पोलिसांनी वाळूचोरीच्या कामातील एक डंपर व एक ट्रॅक्टर असा २३ लाख २५ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला.
सुनील रमेश डेमरे (रा. आढाव वस्ती, खडकी रोड, ता. कोपरगाव) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. दीपक गडाख, (रा. पारेगाव, ता. संगमनेर) असे फरार आरोपीचे नाव आहे.
चिंचोली येथे प्रवरा नदीपात्रात चोरटी वाळू वाहतूक सुरू आहे, अशी गोपनीय खबर पोलिसांना मिळाली. शुक्रवारी रात्री बारा वाजता सहायक पोलिस निरीक्षक युवराज आठरे, उपनिरीक्षक आशिष चौधरी, संजय विखे, हवालदार शिवाजी नन्हे, देविदास कोकाटे यांच्या पथकाने चिंचोली येथे प्रवरा नदीपात्रात छापा टाकला. त्यावेळी काही इसम वाळूचोरी करताना आढळले. पोलिस पथकाने एक डंपर व एक ट्रॅक्टर जप्त केला. यावेळी एक जेसीबी चालक त्याच्या ताब्यातील जेसीबी घेऊन पळून गेला. ट्रॅक्टरवरील चालक देखील पसार झाला. एका वाळूतस्कराला पोलिसांनी ताब्यात घेऊन अटक केली.
पोलिस हवालदार देविदास कोकाटे यांच्या फिर्यादीवरून राहुरी पोलिस ठाण्यात दोन जणांच्या विरोधात पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये वाळूचोरीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.

