Pune Crime : वारजे, मुंढवा परिसरात हातभट्टी अड्ड्यांवर छापे; विषारी रसायनांचा साठा जप्त

पुणे - वारजे माळवाडी आणि केशवनगर (मुंढवा) परिसरात सुरू असलेल्या हातभट्टी दारू अड्ड्यांवर पोलिसांनी छापे टाकून दारूसह विषारी रसायनांचा साठा जप्त केला. हडपसर आणि फुगेवाडीत विषारी दारूमुळे अनेकांचे मृत्यू झाल्यानंतरही हे अड्डे सुरूच होते. हे दोन्ही दारू अड्डे महिलाच चालवत असल्याचे समोर आले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वारजे माळवाडीतील काळेश्वरी मंदिराच्या मागील मोकळ्या जागेत नवसागर आणि इतर विषारी रसायने मिश्रित करून गावठी हातभट्टी दारू सर्रास विकली जात होती. बुधवारी (ता. ३) रात्री या अड्ड्यावर वारजे माळवाडी पोलिसांनी छापा टाकला. या कारवाईत पोलिसांनी मुख्य आरोपी प्रीती विजय नवले (वय ३८, रा. वारजे माळवाडी) हिला अटक केली आहे..तिच्यासह सागर बिरे, शशी कचरावत, सुधीर कचरावत, संगीता परदेशी, जुबेर शेख, वैशाली उर्फ याडी चव्हाण, लताबाई रास्ते या सात साथीदारांविरुद्ध वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी महिलेने दोन-तीन दिवसांपूर्वीच तीनशे लिटर विषारी रसायनमिश्रित दारू विकत आणल्याचे तपासात समोर आले आहे. याबाबत पोलिस अंमलदार अमित शेलार यांनी फिर्याद दिली आहे..केशवनगरमधील हातभट्टी दारूअड्डा उद्ध्वस्त -केशवनगर येथील गायरानवस्तीत एका गोठ्याजवळ हातभट्टीची दारू विकली जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. या अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकून हातभट्टीची दारू जप्त केली. निकीता गारुंगे (वय ३०, रा. केशवनगर, मुंढवा) असे गुन्हा दाखल केलेल्या महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलिस अंमलदार स्वप्नील रासकर यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार मुंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.