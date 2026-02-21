Pune Crime : माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना! 'कुरकुरे' देण्याचे आमिष दाखवून चिमुकलीवर अत्याचार; पुणे रेल्वे स्थानकातील धक्कादायक घटना

पुणे : कुटुंबीयासोबत फलाटवर झोपलेल्या चार वर्षांच्या मुलीचे कुरकुरे घेऊन देण्याच्या बहाण्याने अपहरण करत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. मंगळवारी (ता. १७) या प्रकरणी मध्य प्रदेशमधील एका आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. .या प्रकरणी लाेहमार्ग पाेलीसांनी आरोपी विराेधात गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत मुलीच्या आईने फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी पुणे रेल्वे स्टेशन येथे फलाट क्रमांक तीनवर मध्य प्रदेश मधील खंडवा येथे जाण्यासाठी एक मजुर कुटुंबीय जेवण करून फलाटवरच झाेपले हाेते. त्यावेळी रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास चार वर्षाच्या मुलीला एका व्यक्तीने कुरकुरे घेऊन देण्याच्या बहाण्याने फुस लावून तिच्या संमती शिवाय पळवून नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला..Sexual Assault Case : धक्कादायक! उसात नेत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, नराधमांनी तिचे कपडे पळवून नेले अन् भेदरलेल्या अवस्थेत मुलीने....रात्री दीड वाजता मुलीचे वडील हे लघुशंकेसाठी उठले असता त्यांना मुलगी दिसून आली नाही. त्यामुळे त्यानी सर्वांना जागे करत त्यांनी मुलीचा सर्वत्र शाेध घेतला; ती मिळून आली नाही. त्यामुळे त्यांनी याबाबतची माहिती पुणे लाेहमार्ग पाेलीसांना दिली. पाेलिसांनी रेल्वे फ्लाटवरील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केल्यानंतर, एक व्यक्ती चार वर्षीय मुलीस हाताला धरून तिला घेऊन जात असताना दिसला..सहा तासांनी पार्सल गेटजवळून आरोपीला अटक आरोपी हा रेल्वे गाडीतील सामान उतरताना मदत करत हाेता. त्याला व मुलीला पाेलिसांनी रेल्वे परिसरात शाेध घेऊन सहा तासांनी पार्सल गेटजवळून शाेधून ताब्यात घेतले. पाेलिसांनी मुलीकडे विचारणा केल्यावर तिने ‘काका मला कुरकुरे घेऊन देताे असे म्हणून घेऊन गेला ’अशी माहिती दिली. मुलीच्या कपड्यावर रक्ताचे डाग देखील दिसून आले व तिने तिच्या पाेटात दुखत असल्याचे सांगितल्याने पाेलिसांनी तिला वैद्यकीय चाचणीसाठी पाठवले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.