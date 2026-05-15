Pune Nashik Railway Issue : ‘रेल्वे’ मंचरला पोहोचली; पुणे-नाशिक रेल्वेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत

मंचर - गेल्या तीन दशकांपासून पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचे आश्वासन ऐकत असलेल्या आंबेगाव, खेड व जुन्नर तालुक्यातील नागरिकांना शुक्रवारी (ता.१५) एक वेगळेच दृश्य पाहायला मिळाले. मंचर बाह्य वळण मार्गावरून रेल्वेचे डबे घेऊन जाणारा कंटेनर दिसताच परिसरात एकच चर्चा रंगली व पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला..लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गेल्या ३० वर्षांत विविध पक्षांच्या उमेदवारांनी पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचे आश्वासन दिले. विशेषतः आंबेगाव, खेड आणि जुन्नर तालुक्यात या प्रकल्पाचा मुद्दा नेहमीच गाजला. मात्र अनेक घोषणा व आश्वासनांनंतरही अद्याप या भागातून रेल्वे धावलेली नाही..दरम्यान, कंटेनरवरून रेल्वेचे डबे जात असल्याचे पाहून अनेकांनी मोबाईलमध्ये फोटो व व्हिडिओ टिपले. काहींनी हे दृश्य सोशल मीडियावर व्हायरल करत "आमच्या भागात रेल्वे आली" अशा मिश्किल पण टीकात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. या माध्यमातून नागरिकांनी रेल्वे प्रकल्पाबाबतचा नाराजीचा सूरही व्यक्त केला..राजगुरुनगर, शेवाळवाडी, मंचर, नारायणगाव आणि आळेफाटा परिसरात रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनही करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात प्रकल्प पुढे सरकत नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. "आमच्या हयातीत तरी रेल्वे धावणार का?" असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते संतोष गावडे यांनी उपस्थित केला आहे..रेल्वे मार्गाबाबत नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या होत्या. मात्र हा मार्ग अहिल्यानगरकडे वळविण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाल्याने परिसरात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. कंटेनरवरील रेल्वे डब्यांच्या दृश्याने पुन्हा एकदा रखडलेल्या पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाच्या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे.