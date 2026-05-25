Railway Crime : पनवेल–नांदेड एक्सप्रेसमध्ये महिलेचे पाच तोळ्यांचे दागिने चोरी; दौंड लोहमार्ग पोलिसांत गुन्हा दाखल

दौंड : पनवेल - हजूर साहिब नांदेड एक्सप्रेस मधून प्रवास करणार्या एका महिलेचे पाच तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने चोरीस गेले आहेत. आरक्षित डब्यात ही चोरी झाली आहे..विमलाबाई ज्ञानेश्वर ढगे ( वय ५० , रा. लोहा, जि. नांदेड ) या २३ मे रोजी कुटुंबीयांसह पनवेल - हजूर साहिब नांदेड एक्सप्रेसने पुणे ते नांदेड असा प्रवास करीत होते. प्रवासाच्य दरम्यान दौंड रेल्वे स्थानकावर एक्सप्रेस येण्यापूर्वी त्यांना त्यांच्याकडील पर्स मधील दागिने चोरीस गेल्याचे आढळून आले. रात्री ९ वाजून १० मिनिटे ते ९ वाजून १५ मिनिटांच्या दरम्यान धावत्या एक्सप्रेस मध्ये ही चोरी झाली..पर्स मधील एकूण पाच तोळे वजन असलेले सोन्याचे मिनी गंठण, पोत, अंगठी आणि चांदीचा शिक्का चोरीला गेला आहे. एकूण ३ लाख २० हजार रूपयांचा ऐवज चोरीस गेला आहे, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत विमलाबाई ढगे यांनी एक्सप्रेस मधील रेल्वे चल तिकीट परीक्षक यांच्याद्वारे तक्रार दिल्यानंतर पुणे लोहमार्ग पोलिस दल मुख्यालयातून सदर चोरीचा गुन्हा तपासाकरिता दौंड लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला. दौंड लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी २४ मे रोजी अज्ञात चोरट्याविरूध्द चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे..१४ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र एक्सप्रेस दौंड कॅार्ड लाईन रेल्वे स्टेशनवरून रवाना झाल्यावर दोन मंगळसूत्र हिसकावण्यात आले. स्मिता शशिकांत जोशी ( रा. दत्तवाड, जि. कोल्हापूर) व अमृता अरूण जोशी ( रा. अंकली, जि. बेळगाव, कर्नाटक ) यांच्या गळ्यातील सोन्याचे प्रत्येकी एक तोळा वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून चोरण्यात आले होते. धावत्या गाडीच्या खिडकीतून हात घालून हे मंगळसूत्र हिसकावण्यात आले होते..रेल्वेच्या गुलबर्गा - सोलापूर - दौंड - पुणे, अहिल्यानगर - दौंड कॅार्ड लाइन स्थानक - पुणे आणि पुणे - दौंड रेल्वे स्थानकांच्या दरम्यान प्रवासी गाड्यांमधील दागिन्यांच्या बॅग व पर्सची चोरी, चार्जिंगला लावलेल्या मोबाईल संचांची चोरी, लॅपटॅाप व टॅब चोरीचे प्रमाण वाढले आहे. मध्य रेल्वेचे या मार्गांवरील रेल्वे स्थानक आणि धावत्या प्रवासी गाड्यांमध्ये लोहमार्ग पोलिस आणि रेल्वे सुरक्षा दलाकडून गस्त घातली जात असतानाही चोर्यांचे प्रमाण कमी झालेले नाही..रेल्वे स्थानकांवर प्रवासी गाड्या आल्यानंतर काही संशयास्पदरित्या वावरणारे महिला व तरूण फलाटावर फिरून आरक्षित डब्यांसमोर चकरा मारून किंवा आत जाऊन टेहळणी करतात. त्याचवेळी टोळीतील अन्य सदस्य चोरलेल्या वस्तू गाडीच्या दाराजवळील कचर्याच्या कुंडीत किंवा प्रसाधनगृहातील कुंडीत टाकून निघून जातात. स्थिती पाहून टोळीतील अन्य सदस्य त्या वस्तू काढून धावती गाडी सोडून निघून जातात. प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे असून त्यामध्ये या टोळीचा वावर चित्रित झालेला आहे, परंतु रेल्वे प्रशासनाकडून तपास संथ गतीने केला जात आहे. उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे प्रवासी रेल्वे गाड्यांना गर्दी असून वाढत्या चोर्यांमुळे प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.