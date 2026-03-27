Railway Issue : रेल्वे प्रशासनाची दुट्टपी भूमिका! उत्तर भारतीयांसाठी ‘पायघड्या’; महाराष्ट्रातील गाड्यांसाठी जागा नाही

- प्रसाद कानडेपुणे - पुणे स्थानकावर रेल्वे गाड्यांसाठी अपुरी जागा असल्याचे कारण देत, काही गाड्यांचे टर्मिनल बदलण्यात आले. प्रवाशांच्या दृष्टीने गैरसोयीचे असले, तरीही रेल्वे प्रशासनाने हडपसर आणि खडकी येथून रेल्वे सोडण्यास सुरुवात केली. यात महाराष्ट्रात धावणाऱ्या गाड्यांची संख्या अधिक आहे..पण हा नियम उत्तर भारतात धावणाऱ्या गाड्यांना लागू नाही. पुणे-पटना एक्स्प्रेस ही दैनंदिन धावत असताना आणखी एक पुणे-पटना एक्स्प्रेसची सेवा सुरू केली. तसेच, उन्हाळी हंगामात देखील पुणे स्थानकावरूनच उत्तर भारताकडे रेल्वे धावणार आहेत. मात्र या गाड्यांसाठी प्रशासनाला पुणे स्थानकावरील जागेची अडचण जाणवली नाही.रेल्वे प्रशासनाने मागील महिन्यात पुण्याहून सुटणारी नांदेड आणि हरंगुळ एक्स्प्रेसचे टर्मिनल बदलले. या दोन्ही गाड्या आता हडपसर स्थानकावरून धावत आहेत. याला केवळ प्रवाशांनी नाही, तर लोकप्रतिनिधींनीदेखील विरोध केला. मात्र, रेल्वे प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. या वेळी रेल्वे प्रशासनाने पुणे स्थानकाचा ताण कमी करण्यासाठी गाडीचे टर्मिनल बदलत असल्याचे सांगितले. असे असताना नव्याने सुरू झालेल्या पुणे-पटना एक्स्प्रेसला मात्र पुण्याहून सोडण्यास सुरुवात केली..या वेळी स्थानकावरचा ताण आणि फलाटांची उपलब्धता हा विषय गौण ठरवीत, दैनंदिन रेल्वेसाठी पुण्याहूनच सेवा सुरू ठेवली. 'मध्य रेल्वे प्रशासन उत्तर भारतात रेल्वे गाड्याची सेवा देताना कोणतेही अडचण वा सबब पुढे करीत नाही, मात्र महाराष्ट्रातील गाड्याच्या बाबतीत मात्र स्थानकावरचा ताण, फलाट उपलब्ध नाही, असे कारणे पुढे करतात. रेल्वे प्रशासनाने दोन राज्यात भेदभाव करणे चुकीचे आहे. रेल्वे प्रशासनाने सह्याद्री, पुणे-नाशिक-भुसावळ, सोलापूर-कोल्हापूर, सोलापूर-नागपूर या लोकप्रिय गाड्या पुन्हा सुरू कराव्यात,' अशी मागणी रेल्वे अभ्यासक पियुष संगापूरकर यांनी केली..रेल्वे प्रशासन म्हणते...मुंबई-कोल्हापूरदरम्यान व्हाया पुणे धावणाऱ्या सह्याद्री एक्स्प्रेसला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद लाभत होता. मात्र, कोरोनाच्या काळात ही सेवा बंद झाली. काही दिवसांपूर्वी सह्याद्री एक्स्प्रेस सुरू झाली. मात्र, ती केवळ पुणे ते कोल्हापूरदरम्यान. पुणे ते मुंबईदरम्यानची या रेल्वेची सेवा प्रशासनाने रद्द केली. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल येथे जागा नसल्याने मध्य रेल्वेने मुंबई-पुणेदरम्यानची सेवा स्थगित केली, असे त्याला कारण दिले..पुणे-भुसावळ एक्स्प्रेस ही काही महिन्यापूर्वी पुणे-नाशिक-भुसावळ अशी धावत होती. पुण्याहून नाशिकला जाणारी ही एकमेव रेल्वे होती. मात्र, कसारा घाटात या रेल्वेसाठी मार्ग उपलब्ध नसल्याचे कारण देत, प्रशासनाने या गाडीचा मार्ग बदलला. आता ही रेल्वे अहिल्यानगरमार्गे धावत आहे. या दोन्ही महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांना रेल्वे प्रशासनाने जागा नाही, हेच कारण दिले. अशीच परिस्थिती मुंबईतील काही गाड्यांच्या बाबतीत आहे..उन्हाळी हंगामात ९० टक्के गाड्या उत्तरेकडेरेल्वे प्रशासनाने उन्हाळी हंगामात विशेष रेल्वे गाड्यांचे नियोजन केले आहे. यंदाच्या उन्हाळी हंगामात पुण्याहून विशेष रेल्वेच्या ५५२ फेऱ्या होणार आहेत. ६ एप्रिल ते ३० जून २०२६ या कालावधीत पुण्याहून विविध शहरांसाठी विशेष रेल्वे धावणार आहेत. यात पुणे स्थानकाहून नागपूर, दानापूर, गाझीपूर, दिल्ली, जयपूर आदी शहरांचा समावेश आहे. विशेष रेल्वेत नागपूर वगळता उत्तर भारतात जाणाऱ्या शहरांचे प्रमाण अधिक आहे. विशेष म्हणजे या रेल्वेगाड्या पुणे स्थानकातूनच सुटणार आहेत..कोरोनानंतर महाराष्ट्रातील 'या' रेल्वे रद्दकोल्हापूर-मुंबई सह्याद्री एक्स्प्रेसमुंबई-भुसावळ पॅसेंजरलोकमान्य टिळक टर्मिनस नांदेड एक्स्प्रेसमुंबई-विजापूर पॅसेंजरपुणे-कर्जत पनवेल पॅसेंजरपुणे-नाशिक भुसावळ एक्स्प्रेसरत्नागिरी-दादर पॅसेंजरकोल्हापूर-सोलापूर एक्स्प्रेसपंढरपूर-मिरज सुपरफास्टसोलापूर-गुंटकल डेमूकलबुर्गी-सोलापूर पॅसेंजरसोलापूर-फलकनुमा पॅसेंजरहैदराबाद-कलबुर्गी इंटरसिटीसोलापूर-नागपूर-गोंदिया एक्स्प्रेस (दौंड, मनमाड, जळगांवमार्गे)पुणे-धुळे एक्स्प्रेसलोकमान्य टिळक टर्मिनस अजनी एक्स्प्रेस (छत्रपती संभाजीनगर-हिंगोलीमार्गे)लोकमान्य टिळक टर्मिनस करीमनगर एक्स्प्रेसपंढरपूर-साईनगर शिर्डी एक्स्प्रेसभुसावळ-नागपूर इंटरसिटी एक्स्प्रेसपुणे-मनमाड पॅसेंजरकोल्हापूर-हैदराबाद-मनुगुरू एक्स्प्रेसकोल्हापूर-लातूर-बीदर एक्स्प्रेससोलापूर-हुबळी इंटरसिटीसोलापूर-विजयपूर पॅसेंजरलोकमान्य टिळक टर्मिनस-लातूर-बीदर एक्स्प्रेसमिरज-हुबळी एक्स्प्रेस .रेल्वे प्रशासन कोणत्याही राज्यात भेदभाव करीत नाही. हडपसरला टर्मिनेट केलेल्या रेल्वे गाड्यांना वेळेची (लेओव्हर) मर्यादा होती. या गाड्या पुण्याहून सोडल्या असत्या, तर यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारा वेळ मिळाला नसता. परिणामी या रेल्वे गाड्यांची सेवा रद्द होण्याची शक्यता होती. म्हणून या गाड्याचे टर्मिनल बदलण्यात आले. केवळ महाराष्ट्रातीलच नाही, तर हडपसरहून हैदराबाद, जोधपूर, रेवा खडकीहून हिसारसारख्या शहरांना गाड्या धावत आहे.- हेमंत कुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.