पुणे

टाकळीतील पिकांना मिळणार संजीवनी

टाकळीतील पिकांना मिळणार संजीवनी
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टाकळी हाजी, ता. २४ : टाकळी हाजी (ता. शिरूर) परिसरात पावसाने हजेरी लावल्यामुळे बळिराजा सुखावला आहे. घोड नदीला पाणी नसल्यामुळे शेतकरी पावसाची चातकासारखी वाट पाहत होता. मात्र मागील दोन दिवसांपासून पडणाऱ्या पावसामुळे पिकांना संजीवनी मिळणार आहे.
पाऊस उशिरा झाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला होता. घोड नदीला पाणी नसल्यामुळे सर्वांची चिंता वाढली होती. पावसामुळे खरिपाच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. आता मुसळधार पावसामुळे आता खरिपाच्या पेरणीला वेग येणार आहे.
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