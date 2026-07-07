Pune Rain : पुढील दोन दिवसांत पावसाचा जोर ओसरणार

पुणे - गेल्या दोन दिवसांपासून पुणे शहर आणि उपनगरांना झोडपून काढणाऱ्या मुसळधार पावसाचा जोर मंगळवारी (ता. ७) काहीसा ओसरला. पावसाने उघडीप दिल्याने पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळाला. पुढील दोन ते तीन दिवस शहरात पावसाचा जोर आणखी कमी होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर पुढील दोन दिवस तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाचा (ऑरेंज अलर्ट) अंदाज कायम आहे..पुणे शहर आणि उपनगरांत मंगळवारी पहाटे पावसाने दमदार हजेरी लावली. त्यानंतर दुपारपर्यंत अधूनमधून हलक्या सरी कोसळत होत्या. मात्र, दुपारी एक वाजल्यापासून पावसाचा जोर लक्षणीयरीत्या कमी झाला. परिणामी, सखल भागांत आणि रस्त्यांवर साचलेले पाणी ओसरल्याने वाहतूक कोंडीतून नागरिकांची सुटका झाली..पावसाचा जोर कमी झाल्यामुळे शहरात मंगळवारी कमाल आणि किमान तापमानात किंचित वाढ नोंदविण्यात आली. शहरात मंगळवारी कमाल तापमान २७ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.७ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले. पुढील दोन ते तीन दिवस पावसाचा जोर आणखी कमी झाल्यास तापमानात आणखी वाढ होईल, असे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे..हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मॉन्सून आता उत्तर अरबी समुद्राच्या आणखी काही भागांत, तसेच उर्वरित गुजरात, राजस्थान आणि हरियानाच्या आणखी काही भागांत दाखल झाला आहे. सध्या दक्षिण गुजरातपासून ते मध्य केरळ किनारपट्टीपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. यामुळे बुधवारी (ता. ८) कोकण-गोव्यात बहुतांश ठिकाणी, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात अनेक ठिकाणी, तर मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..पुणे आणि परिसरात बुधवारी (ता. ८) कमाल तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. कमाल २७, तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश पूर्णतः ढगाळ राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. गुरुवारपासून (ता. ९) कमाल आणि किमान तापमानात आणखी वाढ होईल. कमाल २९, तर किमान तापमान २५ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात येण्याची शक्यता आहे. आकाश सामान्यतः ढगाळ राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..शहरात साडेपाचपर्यंत झालेला पाऊसपाषाण : २३.०शिवाजीनगर : २१.७एनडीए : १४.०चिंचवड : १३.५हडपसर : ८.५दापोडी : ३.५लवळे : ३.०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.