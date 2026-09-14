Pune Rain : गणरायाच्या आगमनासोबत पावसाचेही पुनरागमन

पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या पावसाने गणरायाच्या आगमनाच्या दिवशी पुन्हा हजेरी लावली. सोमवारी (ता. १४) सकाळपासून शहरावर ढगांची दाटी होती. अधूनमधून पडणाऱ्या हलक्या सरींनी वातावरणात गारवा निर्माण केला. सायंकाळी सहाच्या सुमारास पावसाचा जोर काहीसा वाढला. त्यामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या पुणेकरांना दिलासा मिळाला. मात्र पावसाची रिपरिप सुरू असतानाही गणेशभक्तांचा उत्साह कायम होता..शहर आणि परिसरात सकाळपासूनच आकाश ढगाळ होते. दुपारी हलक्या सरींनी हजेरी लावल्यानंतर सायंकाळी पावसाने काही भागांत जोर धरला. गणरायाच्या स्वागतासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या भाविकांची पावसामुळे काहीशी तारांबळ उडाली; मात्र बाप्पाच्या आगमनाचा उत्साह कमी झाला नाही. दरम्यान, सोमवारी शहरात कमाल २८ अंश, तर किमान २१.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..पुणे आणि परिसरात मंगळवारी (ता. १५) आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता असून, दुपारनंतर काही ठिकाणी हलक्या ते अति हलक्या पावसाचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे. कमाल तापमान २९, तर किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.