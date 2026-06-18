पुणे

Uruli Kanchan Rain : उरुळी कांचन येथे पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर पावसाचे पाणी साठण्याने वाहतुकीला अडथळा

उरुळी कांचन येथे आज सायं. ५ च्या दरम्यान वळवाचा पाऊस झाला. पाणी रस्त्यावरच साठून राहण्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला.
Uruli Kanchan Rain

Uruli Kanchan Rain

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सकाळ वृत्तसेवा
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- सुनील जगताप

उरुळी कांचन - आज उरुळी कांचन येथे आज सायं. ५ च्या दरम्यान वळवाचा पाऊस झाला. पाऊस दहा-पंधरा मिनिटे पडला. परंतु, त्याने पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर इरिगेशन कॉलनी जवळील भागात तसेच चौधरी वस्तीजवळ या पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी असलेले चेंबरच्या तोंडाला कचरा व गाळ साठल्याने पाणी रस्त्यावरच साठून राहण्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला.

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