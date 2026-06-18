Uruli Kanchan Rain : उरुळी कांचन येथे पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर पावसाचे पाणी साठण्याने वाहतुकीला अडथळा

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - आज उरुळी कांचन येथे आज सायं. ५ च्या दरम्यान वळवाचा पाऊस झाला. पाऊस दहा-पंधरा मिनिटे पडला. परंतु, त्याने पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर इरिगेशन कॉलनी जवळील भागात तसेच चौधरी वस्तीजवळ या पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी असलेले चेंबरच्या तोंडाला कचरा व गाळ साठल्याने पाणी रस्त्यावरच साठून राहण्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला..विशेषतः त्या रस्त्यावरून सोलापूरच्या दिशेने येणाऱ्या वाहनांना पाण्याचा अडथळा निर्माण झाला. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रस्त्यावर पडलेले पाणी वाहून नेण्यासाठी ड्रेनेजची व्यवस्था केलेली आहे. मात्र, पावसाळ्यापूर्वीची त्याची देखभाल दुरुस्ती न करण्याने त्यामध्ये जाणाऱ्या पाण्याला अडथळा निर्माण झाला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात या रस्त्यावर पाणी साठते आणि या पाण्यामुळे विशेषता दुचाकी स्वारांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते..राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून पावसाळ्यापूर्वी याची देखभाल दुरुस्ती होणे गरजेचे असताना देखील त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याने, याठिकाणी अपघात होऊन निष्पाप नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतोय. याकडे नागरिकांनी लक्ष वेधले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या बाबीकडे समाज हिताच्या दृष्टिकोनातून बघेल का? असा प्रश्न उपस्थित करत या ठिकाणी पाणी वाहून जाईल अशी सोय तातडीने करण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.