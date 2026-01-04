रयतराजा पतसंस्थेच्या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन.
वडाचीवाडी (उपळाई बुद्रूक) : येथील रयतराजा मल्टिपल पतसंस्थेच्या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन करताना मान्यवर.
उपळाई बुद्रूक : वडाचीवाडी (उपळाई बुद्रूक) या पतसंस्थेच्या वतीने नवीन वर्षांच्या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन रविवारी (ता. ४) मान्यवरांच्या हस्ते उत्साहात पार पडले. या कार्यक्रमास परिसरातील नागरिक, सभासद उपस्थित होते. यावेळी पतसंस्थेचे संचालक प्रशांत सावंत म्हणाले, की येत्या वर्षभरात पतसंस्थेच्या ध्येयधोरणांनुसार शेतकरी व सभासदांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम, योजना राबविण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कामगार व सर्वसामान्य नागरिकांना बचत, कर्ज व आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिकाधिक सहकार्य करण्याचा संस्थेचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या कार्यक्रमास प्रा. नितीन झाडबुके, मनोहर गायकवाड, अभिषेक देशमुख, शंकर डोंगरे, जगन्नाथ काळे, बळिराम सावंत, रामचंद्र डोंगरे, सागर काळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
