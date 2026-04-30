Raj Thackeray Pune Speech : आग्र्याहून सुटका ते अफजल खान वध; शिवरायांच्या पराक्रमातून काय शिकावे? राज ठाकरेंनी मांडले स्पष्ट मत

पुणे : सण-सणावळीच्या निमित्ताने इतिहास केवळ वाचण्यासाठी नसतो, तर त्यातून काय शिकायचे हे महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी पुण्यातील भाषणात केले..ते म्हणाले की, "कोण कधी जन्माला आलं, कोण कधी गेलं हे लक्षात ठेवण्यापेक्षा त्या इतिहासातून आपण काय बोध घेतो हे अधिक महत्त्वाचे आहे. ज्यांना लक्षात ठेवायचे त्यांनी ते ठेवावे, पण आपण त्यातून काय शिकतोय, हा खरा प्रश्न आहे.".यावेळी त्यांनी शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे (Babasaheb Purandare) यांचा उल्लेख करत सांगितले की, "शिवचरित्र वाचताना किंवा ऐकताना त्यातून बोध घ्यायला हवा. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी (Chhatrapati Shivaji Maharaj) त्या काळातच आजच्या काळात कसे जगावे, याचे मार्गदर्शन केले आहे.".राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, "आपण इतिहासात आग्र्याहून सुटका, अफजल खानाचा वध, शाहिस्तेखानाची बोटं छाटणे किंवा सिद्धी जोहरचा वेढा तोडणे अशा घटना वाचतो. मात्र, त्या मागील शिकवण समजून घेणे गरजेचे आहे. त्या ५० वर्षांच्या कार्यकाळात शिवछत्रपतींनी समाजाला काय शिकवले, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.".महाराष्ट्राच्या परंपरेबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "महाराष्ट्र हे असे राज्य आहे की, स्वातंत्र्यानंतर तयार झालेल्या इतर राज्यांच्या तुलनेत येथे प्रत्येक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणारी माणसे आहेत. कोणतेही क्षेत्र घ्या, महाराष्ट्रात तुम्हाला पराक्रम गाजवणारे व्यक्तिमत्त्व सापडेल. अशी परंपरा देशातील इतर राज्यांत क्वचितच आढळते.".गुढीपाडव्याच्या सभेतील आपल्या भाषणाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, "त्या वेळी अनेक व्यक्तींचा उल्लेख करता आला नाही, मात्र महाराष्ट्राची परंपरा ही असंख्य प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वांनी समृद्ध आहे, असेही राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.