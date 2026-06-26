पुणे

Rajarshi Shahu Maharaj Jayanti Celebration: समाजभूषण गणपतराव काळभोर महाविद्यालयात राजर्षी शाहू महाराज जयंती उत्साहात साजरी

समाजभूषण गणपतराव काळभोर महाविद्यालयात राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीनिमित्त आरक्षण, शिक्षण प्रसार व शेती विकासातील त्यांच्या कार्याचा उजाळा
Rajarshi Shahu Maharaj Jayanti celebration at Samajbhushan Ganpatrao Kalbhor College

Rajarshi Shahu Maharaj Jayanti celebration at Samajbhushan Ganpatrao Kalbhor College

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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​लोणी काळभोर : येथील समाजभूषण गणपतराव काळभोर महाविद्यालयात थोर समाजसुधारक, रयतेचे राजे राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती अत्यंत उत्साहात साजरी करण्यात आली. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉ. विजयकुमार घोडके होते.

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