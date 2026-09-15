राजस्थान निवडणुकीत भाजपची बाजी

जयपूर, ता. १५ (पीटीआय) : राजस्थानमध्ये झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने बाजी मारली. या पक्षाने ४,१७९ वॉर्डांमध्ये विजय मिळविला, तर विरोधकांना ३,६१३ वॉर्डांमध्ये यश मिळाले. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ‘छात्रों की गूंज’ हा कार्यक्रम ज्या कोटामधून सुरू केला होता, तेथे आणि आणखी तीन महानगरपालिकांमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले.
राजस्थानमधील दहा पैकी चार महानगरपालिकांमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले असून येथे या पक्षाचा महापौर निवडून येणार असल्याचा दावा भाजपतर्फे करण्यात आला आहे. काँग्रेसला बिकानेर येथे बहुमत मिळाले, तर भाजपच्या नेत्या वसुंधराराजये यांच्या झालावार जिल्ह्यातही काँग्रेसनेच बाजी मारली. या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांनाही चांगले यश मिळाले. त्यांना एकूण २,२७३ वॉर्डांमध्ये यश मिळाले. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या भरतपूर जिल्ह्यातही अपक्षांनी ६५ पैकी ३६ वॉर्डांमध्ये विजय मिळविला. येथे भाजपला वीस ठिकाणी यश मिळाले. स्थानिक निवडणुकीतील या यशामुळे राजस्थानमध्ये ट्रिपल इंजिनचे सरकार आले असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री शर्मा यांनी दिली. तर, काँग्रेसने निकालावर टीका करताना मतदारसंघांची चुकीची फेररचना केल्याचा आरोप केला. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या प्राथमिक निकालानुसार, भाजपला ४१७९, काँग्रेसला ३६१३, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाला ६३, आप ४२. माकप ३८ आणि बसपला १९ जागांवर यश मिळाले. दहा महानगरपालिका, ५१ नगर परिषदा आणि २४८ नगर पालिकांसाठी ही निवडणूक झाली होती.
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