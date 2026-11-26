राजगड: राजगड तालुक्यातील धरणांमधील पाणी अन्यत्र सोडण्यास अथवा त्याचा वापर करण्यास माझी कोणतीही हरकत नाही.मात्र, शासनाच्या धोरणानुसार सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याला, त्यानंतर शेतीला आणि मग औद्योगिक व व्यावसायिक वापराला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे राजगड तालुक्यातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यावर पहिला हक्क स्थानिक जनतेचाच राहील,अशी ठाम भूमिका आमदार शंकर मांडेकर यांनी मांडली..पंचायत समिती वेल्हे (ता.राजगड) येथील सभागृहात बुधवारी (ता.२५) आयोजित टंचाई निवारण आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी तालुक्यातील संभाव्य पाणीटंचाई,धरणांमधील जलसाठा आणि पाणी नियोजनासंदर्भात विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली..यावेळी बोलताना आमदार मांडेकर म्हणाले की,गुंजवणी धरणावरील अनेक बंधारे सध्या नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. त्यामुळे धरणातून सोडण्यात येणारे पाणी अडवून ठेवण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध पाण्याचा योग्य विनियोग होण्यासाठी या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करणार असून, बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली आहे. या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले..या बैठकीस भोरचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात, तहसीलदार निवास ढाणे, गटविकास अधिकारी अर्चना कोल्हे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी पृथ्वीराज देशमुख, पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी किशोर शेवते उपस्थित होते.तसेच जिल्हा परिषद कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे सभापती अमोल नलावडे, पंचायत समिती सभापती सुवर्णा राऊत, उपसभापती संदीप खुटवड, जिल्हा परिषद सदस्य तानाजी मांगडे, पंचायत समिती सदस्या सीता खुळे व गणेश जागडे यांच्यासह तालुक्यातील सर्व सरपंच,ग्रामसेवक,विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..अधिकाऱ्यांच्या गर्दीत नागरिकांना सभागृहाबाहेरच थांबावे लागलेटंचाई निवारण आढावा बैठकीसाठी पंचायत समितीच्या सभागृहात विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिल्याने सभागृहातील जागा अपुरी पडली. परिणामी, बैठकीसाठी आलेल्या अनेक नागरिकांना सभागृहाबाहेरच थांबावे लागले. पाणीटंचाईसारख्या नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावरील बैठकीत आपले प्रश्न मांडण्याची संधी मिळावी, अशी अपेक्षा असताना बाहेर थांबावे लागल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.