राजगड : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश झालेल्या ऐतिहासिक राजगड किल्ल्यावर पर्यटक, शिवप्रेमी आणि इतिहासप्रेमींची वाढती वर्दळ लक्षात घेता किल्ल्याला जोडणाऱ्या प्रमुख सहा रस्त्यांच्या सुधारणेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या रस्त्यांची दुरुस्ती, रुंदीकरण आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भोर-राजगड-मुळशी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, सुमारे ५२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे..यासंदर्भात आमदार मांडेकर यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे लेखी निवेदन सादर केले आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेही पाठपुरावा करून या रस्त्यांच्या सुधारणेला प्राधान्याने मंजुरी मिळावी, अशी मागणी केली आहे..आमदारांनी निवेदनात पुढील सहा रस्त्यांचा समावेश केला आहे.१) खरीव ते पाल – प्रजिमा ३३, रस्ता सुधारणा : ७ कि.मी.२) पाल ते राजगड पायथा (खंडोबा माळ) – इजिमा ९२, रस्ता सुधारणा : २ कि.मी.३) साखर ते वाजेघर – प्रजिमा १५०, रस्ता सुधारणा : ७ कि.मी.४) मार्गासनी ते चिरमोडी – प्रजिमा ४१, रस्ता सुधारणा : ५ कि.मी.५) चिरमोडी ते गुंजवणे – इजिमा ९१, रस्ता सुधारणा : २ कि.मी.६) कासुर्डी-हातवे ते तांभाड-वाजेघर (राजमार्गापर्यंत) – प्रजिमा ४२, रस्ता सुधारणा : २९ कि.मी..या सहा रस्त्यांची एकूण लांबी ५२ किलोमीटर असून, या मार्गांच्या सुधारणेमुळे राजगड किल्ल्याकडे येणाऱ्या पर्यटकांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुकर होण्यास मदत होणार आहे. सध्या अनेक ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था, अपुरी रुंदी आणि आवश्यक सुविधांचा अभाव यामुळे स्थानिक नागरिकांसह पर्यटकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागतो.राजगड हा केवळ ऐतिहासिक किल्ला नसून महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे आणि शिवकालीन पराक्रमाचे प्रतीक आहे. जागतिक वारसा स्थळ म्हणून त्याचे महत्त्व वाढत असताना किल्ल्याकडे जाणारे रस्तेही जागतिक पर्यटनाच्या दर्जाला साजेसे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ डागडुजी न करता नियोजनबद्ध पद्धतीने रस्त्यांचे रुंदीकरण, दर्जेदार डांबरीकरण आणि आवश्यक सुरक्षाविषयक सुविधांची उभारणी करावी, तर..या रस्त्यांना आवश्यक निधी आणि प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यास राजगड परिसरातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळण्याबरोबरच स्थानिक गावांच्या दळणवळणाचा प्रश्नही मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे या सहाही रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी मिळवून प्रत्यक्ष कामे सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करत असल्याचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी स्पष्ट केले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.