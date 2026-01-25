Rajgad Fort : राजगड किल्ल्यावर चढताना बेळगावच्या युवकाचा हृदयविकाराने मृत्यू

वेल्हे : किल्ले राजगड (ता.राजगड)येथे पर्यटनासाठी आलेल्या बेळगाव तालुक्यातील 21 वर्षीय युवकाचा किल्ला चढताना मृत्यू झाल्याची घटना रविवार (ता. 25 ) रोजी दुपारी साडेअकरा ते बारा वाजण्याच्या सुमारास घडली..प्राथमिक अंदाजानुसार हृदय विकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला असल्याची माहिती वेल्हे पोलिसांनी दिली. नागराज गुरू कोरी (वय.२१) राहणार गणपत गल्ली पिरंनवाडी ,ता. जिल्हा,बेळगाव. असे मृत्युमुखी पडलेल्या युवकाचे नाव आहे. याबाबत वेल्हे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागराज चार मित्रांसह किल्ले राजगड पर्यटनासाठी आज सकाळी आला असता गुंजवणे मार्गे किल्ला सर करत गुंजवणे दरवाजा जवळ आल्यानंतर त्याला धाप लागून त्याच्या छातीत दुखू लागले..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....दरम्यान काही वेळ थांबल्यानंतर तो पुन्हा किल्ला चढू लागला त्यावेळी मात्र त्याच्या छातीत पुन्हा दुःखून उलटी होऊन बेशुद्ध पडला यावेळी सोबतच्या मित्रांनी 112 नंबर वर संपर्क साधल्यानंतर वेल्हे पोलीस स्टेशनचे पोलीस हवालदार सोमेश राऊत यांनी किल्ल्यावर असणाऱ्या पुरातत्व विभागाच्या कर्मचारी विशाल पिलावरे यांच्याशी संपर्क साधला विशाल याने प्रकाश ढेबे याच्यासह गडावर असलेले पर्यटक युवराज पाटील, अनिकेत पासलकर ,समीर कामठे, गणेश दीक्षित यांच्या सहाय्याने स्ट्रेचरवरून नागराज यास गडाच्या खाली आणले यावेळी खाली उपस्थित असलेल्या हवलदार राऊत यांनी नागराज यास तात्काळ वेल्हे येथील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल केले दवाखान्यांमध्ये उपस्थित असलेले वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ज्ञानेश्वर हिरास यांनी तपासणी केली असता दवाखान्यात येण्यापूर्वी नागराजचामृत्यू झाला असल्याची माहिती दिली. दरम्यान वेल्हे पोलीस ठाण्याचे हवालदार सोमेश राऊत अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.