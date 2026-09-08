‘आदर्श गणपती मंडळ स्पर्धेत सहभागी व्हा’

वेल्हे, ता. ९ : ‘‘लोकनेते दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ राजगड तालुक्यात आदर्श गणपती मंडळ स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. जिल्ह्याने राजगड तालुक्याकडे आदर्श म्हणून पाहावे. यासाठी या स्पर्धेमध्ये तालुक्यातील गणेश मंडळांनी सहभागी व्हावे,’’ असे आवाहन आमदार शंकर मांडेकर यांनी केले आहे.
स्पर्धेबाबत मांडेकर यांनी समाजमाध्यमांद्वारे गणेश मंडळांना आवाहन केले आहे. शंकर मांडेकर युवा मंचाचे पदाधिकारी शेखर शिंदे म्हणाले की, गणेशोत्सव हा शक्ती प्रदर्शनाचा नव्हे तर संस्कारांचे दर्शन घडवण्याचा उत्सव आहे. सामाजिक सलोखा, पर्यावरण संवर्धन आणि विधायक उपक्रमांना चालना देण्याचा स्पर्धेचा प्रमुख उद्देश आहे.
कार्यकर्ते संतोष वालगुडे म्हणाले की, स्पर्धेत गाववाडी वस्तीतील सामाजिक एकोपा, ध्वनिप्रदूषणमुक्त उत्सव, पर्यावरण पूरक सजावट, नदी व जलप्रदूषणाला आळा, स्वच्छता, सामाजिक उपक्रम, महिला स्वावलंबन व सुरक्षितता, रक्तदान, वृक्षारोपण तसेच नावीन्यपूर्ण समाजोपयोगी उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
स्पर्धेत ‘डीजे’विरहित मिरवणूक, पर्यावरणपूरक मूर्ती, शैक्षणिक उपक्रम व स्वच्छता निर्माण व्यवस्थापन यावर मंडळांना गुण दिले जाणार आहेत, असे युवा मंचचे नीलेश खामकर यांनी विषद केले.
स्पर्धेमध्ये १०० गुणांचे निकष
राजगडचे उपसभापती संदीप खुटवड म्हणाले, ‘‘राजगड तालुका आदर्श गणपती मंडळ स्पर्धेमध्ये १०० गुणांचे निकष असून यामध्ये सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व धार्मिक प्रबोधन, महिला व युवक आणि विद्यार्थी सहभाग, शिस्त, सुरक्षितता आणि वाहतूक व्यवस्थापन, नावीन्यपूर्ण संकल्पना यांच्यावर गणेश मंडळांना क्रमांक दिले जाणार आहेत.’’
राजगड तालुक्यामध्ये आदर्श गणपती मंडळ स्पर्धा ही इतिहासात प्रथमच आयोजित केली असून यामध्ये अधिकाधिक मंडळांनी सहभागी व्हावे.
- सुवर्णा राऊत, सभापती पंचायत समिती राजगड
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