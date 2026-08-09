पुणे

अपहरणाची खोटी माहिती; तरुणावर गुन्हा दाखल

अपहरणाची खोटी माहिती; तरुणावर गुन्हा दाखल
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खेड शिवापूर, ता. ९ : डायल ११२ वर अपहरणाची खोटी माहिती देऊन पोलिसांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी राजगड पोलिसांनी एका तरुणाच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. राजेश वैजनाथ यादव (वय २५, सध्या रा. रहाटवडे-लेबर कॅम्प, ता. हवेली, मूळ रा. मध्यप्रदेश) असे या तरुणाचे नाव आहे. याबाबत राजगड पोलिसांनी माहिती दिली. ६ ऑगस्ट रोजी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास राजेश यादव याने डायल ११२ वर फोन करून काही इसमांनी आपले अपहरण केल्याचे सांगितले. तसेच, बँक खात्यावर रिंगरोड कंपनीकडून १७ लाख रुपये पाठवले नाहीत तर अपहरणकर्ते मारहाण करतील आणि कंपनी जाळून टाकतील, अशी माहिती त्याने दिली. या माहितीची पडताळणी केली असता ती माहिती खोटी असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार, त्याच्या विरोधात शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करून लोकसेवकांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी राजगड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. राजगड पोलिस पुढील तपास करत आहेत.

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