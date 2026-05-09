राजगडमधील पाच शाळा शंभर नंबरी

वेल्हे, ता. ९ : राजगड तालुक्यातून ५२५ विद्यार्थी परीक्षेस बसले होते त्यापैकी ५१२ विद्यार्थी पास झाले आहेत. एकूण निकाल ९७.५२ टक्के लागला आहे. तालुक्यातील पाच शाळांचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे.
तालुक्यातून सोनाबाई रामचंद्र देडगे विद्यालय रुळे येथील संस्कृती तानाजी मरगळे व पूर्वा प्रदीप निवगुंणे या दोन्ही विद्यार्थिनींना ९२.४० टक्के गुण मिळाले असून तालुक्यात त्या प्रथम आल्या आहेत.
तोरणा विद्यालय वेल्हे निकाल १०० टक्के लागला असून ७२ विद्यार्थी परीक्षेस बसले होते. ते सर्वजण पास झाले. त्यांचे प्राचार्य संतोष चव्हाण यांनी अभिनंदन केले.
तोरणासागर विद्यालय निवी विद्यालयाचा निकाल १०० टक्के लागला. परीक्षेस बसलेले सर्व ३४ विद्यार्थी पास झाले. त्यांचे मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हा सदस्य व प्राचार्य मोहन किन्हाळे यांनी अभिनंदन केले.
राजेशिवछत्रपती विद्यालय सोंडे माथना विद्यालयाचा निकाल १०० टक्के लागला. २१ विद्यार्थी परीक्षेस बसले होते. त्यांचे प्राचार्य सुभाष वाल्हेकर यांनी अभिनंदन केले. दादोजी कोंडदेव विद्यालय वांगणी निकाल १०० टक्के लागला असून, १६ विद्यार्थी परिक्षेस बसले होते. प्राचार्य संजय पगारे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले .
सोनाबाई रामचंद्र देडगे विद्यालय, रुळे निकाल १०० टक्के निकाल लागला. २५ विद्यार्थी परीक्षेत बसले होते. सर्वच पास झाले असून तालुक्यात प्रथम क्रमांक येण्याचा मान देखील याच विद्यालयातील मिळवला आहे. संस्कृती तानाजी मरगळे व पूर्वा प्रदीप निवगुणे या दोन्ही विद्यार्थिनींना ९२.४० टक्के गुण मिळाले असून तालुक्यात प्रथम आले. सरस्वती विद्यालय अंबवणे ९६.२२ निकाल लागला असून प्राचार्य अनिल गरड यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. नरवीर तानाजी मालुसरे विद्यालय दापोडे ९७.०५ निकाल लागला. प्राचार्य बाजीराव पवार यांनी यशस्वीतांचे अभिनंदन केले. न्यू इंग्लिश स्कूल पासली ९४.४४ टक्के निकाल लागला आहे. प्राचार्य क्षमा सूर्यवंशी यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. न्यू इंग्लिश स्कूल, विंझर ९६.१० टक्के निकाल लागला. प्राचार्य भगवान बेल्हेकर यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
राजगड विद्यालय वाजेघर ९७.२९ टक्के निकाल लागला असून प्राचार्य अजितकुमार कोंढाळकर यांनी यशस्वीतांचे अभिनंदन केले. वीर बाजी पासलकर विद्यालय पानशेत ९७.०१ निकाल लागला. प्राचार्य संजय अहिरे यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
