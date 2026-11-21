वेल्हे, (पुणे) - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या आणि स्वराज्याच्या ऐतिहासिक वारशाची साक्ष देणाऱ्या वेल्हे तालुक्याचे ‘राजगड तालुका’ असे नामकरण झाल्यानंतर आता महसूल विभागाच्या सातबारा उताऱ्यावरही राजगड नावाची नोंद सुरू झाली आहे..शुक्रवारी (ता.२०) शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सातबारा उताऱ्यात वेल्हेऐवजी राजगड तालुका असा उल्लेख दिसू लागल्याने तालुकावासीयांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला अखेर मूर्त स्वरूप आले आहे. विशेष म्हणजे याच दिवशी छत्रपती संभाजीराजे आग्र्याच्या कैदेतून सुटून राजगडावर पोहोचल्याच्या ऐतिहासिक स्मृतींनाही उजाळा मिळाला..राज्य सरकारने मार्च २०२४ मध्ये नामकरणाचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २० ऑगस्ट २०२५ रोजी केंद्र सरकारनेही त्यास मंजुरी दिली. मात्र, राजपत्र प्रसिद्ध होऊनही महसूल विभागाच्या सातबारा उताऱ्यावर वेल्हे नाव कायम असल्याने मावळा जवान संघटनेने गेल्या दहा वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला. विविध प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदने देत संघटनेने हा प्रश्न लावून धरला होता..या नामकरणासाठी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही विशेष लक्ष घातले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचेही महत्त्वपूर्ण योगदान लाभले.भोरचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी नवीन उतारे व कागदपत्रांमध्ये राजगड तालुका असा उल्लेख राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. तर तहसीलदार निवास ढाणे यांनी सर्व शासकीय विभागांना नामकरणानुसार कामकाज करण्याबाबत पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले..इतिहास अभ्यासक दत्ता नलावडे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, सातबारा उताऱ्यावर राजगड नाव झळकणे ही शिवरायांच्या ऐतिहासिक वारशाचा सन्मान करणारी बाब असल्याचे म्हटले. त्यामुळे राजगडच्या ऐतिहासिक अस्मितेला आता प्रशासकीय कागदपत्रांतही अधिकृत ओळख मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.