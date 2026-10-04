भातपीकाचे आगार धोक्यात; राजगड तालुक्यातील बहुतांशी भात खाचरे कोरडी, शेतकरी चिंतेत

वेल्हे (पुणे) : भात पिकाचे आगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजगड तालुक्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांची भात शेती पावसाअभावी कोरडी पडली असून पावसाळ्यात सुरू झालेल्या नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह बंद झाल्याने भात पीक अखेरच्या घटका मोजत आहेत. .राज्य शासनाने दुष्काळी तालुक्यामध्ये राजगड तालुक्याचा समावेश केल्यानंतर भोर विभागाचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात, राजगड तालुक्याचे तहसीलदार ढाणे, यांच्यासह पथकातील कर्मचाऱ्यांनी विविध गावात जाऊन शेतकऱ्यांच्या ती पाहणी केली आहे..प्रशासनाच्या वतीने तलाठी, ग्रामसेवक व महसूल सहाय्यक यांच्या वतीने संयुक्त पंचनामे करण्याची मोहीम युद्ध पातळीवर सुरू असल्याची माहिती राजगड तालुक्याचे तहसीलदार निवास ढाणे यांनी दिली..राजगड तालुक्यात सुमारे अडीच हजार मिलिमीटर पाऊस हा चार महिन्यात टप्प्याटप्प्याने पडत असतो यामुळे येथील भागातील शेतजमीन ही नैसर्गिक रित्या भात पिकास अनुकूल असल्याने बहुतांशी शेतकरी ही भातशेती करतात. सुमारे पाच हजाराहून अधिक हेक्टर वर भात शेती केली जाते तर दोन हजार हेक्टर वर नाचणीचे लागवड केली जाते. मात्र यंदा टप्प्याटप्प्याने न पडलेला पाऊस हा फक्त जुलै आणि ऑगस्ट या महिन्यात पडला तर भात पोसण्याचा कालावधीत असलेल्या सप्टेंबर महिन्यात पाऊस गायब झाल्याने भात शेती धोक्यात आली आहे..याबाबत राजगड तालुक्याचे तहसीलदार म्हणाले, "राजगड तालुक्याचा राज्य सरकारने ट्रिगर वन मध्ये दुष्काळी तालुका म्हणून समावेश केला असल्याने 75 कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून रविवार (ता.०४) रोजी 127 गावातील 73400 गटांपैकी 19800 गटांची प्राथमिक पिक पाहणी पूर्ण करण्यात आली असून 51 गावांमधील 585 शेतकऱ्यांचे 145 हेक्टर वरील पंचनामे पूर्ण झाले असले तरीही शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या मोबाईल मधून पिक पाहणी करून प्रशासनाचा सहकार्य करावे असे आवाहन तहसीलदार ढाणे यांच्याकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.