पुणे

भातपीकाचे आगार धोक्यात; राजगड तालुक्यातील बहुतांशी भात खाचरे कोरडी, शेतकरी चिंतेत

सप्टेंबर महिन्यात पाऊस गायब झाल्याने भातशेती अंतिम मोजत आहे घटका; प्रशासनाकडून पाहणी सुरू
Rice crop hub in danger; Majority of paddy fields in Rajgad taluka dry due to lack of rain

Rice crop hub in danger; Majority of paddy fields in Rajgad taluka dry due to lack of rain

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वेल्हे (पुणे) : भात पिकाचे आगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजगड तालुक्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांची भात शेती पावसाअभावी कोरडी पडली असून पावसाळ्यात सुरू झालेल्या नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह बंद झाल्याने भात पीक अखेरच्या घटका मोजत आहेत.

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