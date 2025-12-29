पुणे

Rajgad Illegal Hunting : राजगड तालुक्यात चौशिंग्या हरिण शिकार प्रकरणी वनविभागाकडून चार जणांना अटक; आरोपींकडून हत्यारे व मांस जप्त!

Wild Boar Poaching : राजगड तालुक्यात दुर्मिळ चौशिंग्या हरिण शिकार प्रकरणी वनविभागाने चार जणांना अटक केली. आरोपींकडून शिकाराचे हत्यारे व मांस जप्त करण्यात आले असून, न्यायालयात त्यांना पाच दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली.
मनोज कुंभार-वेल्हे
Updated on

वेल्हे (पुणे) : आंबेगाव वनपरिमंडळातील वेल्हा वनपरिक्षेत्र अंतर्गत येणाऱ्या ओसाडे (ता.राजगड) येथे वन्यप्राण्यांची शिकार केल्याप्रकरणी वनविभागाने मोठी कारवाई करत चार शिकाऱ्यांना ताब्यात घेतले आहे. ही कारवाई रविवार (ता.२९) रोजी करण्यात आली असून न्यायालयात हजर केले असता आरोपींना पाच दिवसाची पोलीस कोठडी दिली असल्याची माहिती राजगड तालुक्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी अनिल लांडगे यांनी दिली.

velhe
Forest department
Rajgad
wildlife department
Wild boar hunting incident

