Rajgad Illegal Hunting : राजगड तालुक्यात चौशिंग्या हरिण शिकार प्रकरणी वनविभागाकडून चार जणांना अटक; आरोपींकडून हत्यारे व मांस जप्त!

वेल्हे (पुणे) : आंबेगाव वनपरिमंडळातील वेल्हा वनपरिक्षेत्र अंतर्गत येणाऱ्या ओसाडे (ता.राजगड) येथे वन्यप्राण्यांची शिकार केल्याप्रकरणी वनविभागाने मोठी कारवाई करत चार शिकाऱ्यांना ताब्यात घेतले आहे. ही कारवाई रविवार (ता.२९) रोजी करण्यात आली असून न्यायालयात हजर केले असता आरोपींना पाच दिवसाची पोलीस कोठडी दिली असल्याची माहिती राजगड तालुक्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी अनिल लांडगे यांनी दिली..समीर वसंत पिलाणे व गणेश बबन लोहकरे दोघेही (रा. ओसाडे,ता.राजगड), नवनाथ चंद्रकांत पवळे (रा. सोनापूर) आणि पांडूरंग दत्तात्रय कदम (रा. निगडे मोसे) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये आरोपींकडून चौसिंगा या वन्यप्राण्याचे मांस व शिकार करण्यासाठी वापरण्यात आलेली हत्यारे जप्त करण्यात आली आहेत..Uruli Kanchan Crime : उरुळी कांचन खून प्रकरणाचा उलगडा; सोलापुरातून २ आरोपी अटकेत; वैयक्तिक वादातून हत्या झाल्याचे निष्पन्न!.या प्रकरणी वनरक्षक राजेंद्र निंभोरे यांनी फिर्याद दिली आहे. यावरून वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ मधील कलम २(१), ९, ४८(ए), ४९, ५० व ५१ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र व दाखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी अनिल लांडगे यांनी वन्यप्राण्यांच्या संरक्षणासाठी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे..ही कारवाई पुणे वनविभागाचे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते व शीतल राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनिल लांडगे वन परिमंडळ अधिकारी स्मिता अर्जुन, दया डोमे, वैशाली हाडवळे ,मंजुषा घुगे ,वनरक्षक राजेंद्र निंभोरे, ए.आर.सोनकांबळे, एस.एन.कांबळे, यांच्यासह इतर वेल्हा वनपरिक्षेत्रातील संयुक्त पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली..