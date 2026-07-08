Rajgad teachers Notice: आपत्तीच्या काळात शाळेत गैरहजर राहिलेल्या राजगड तालुक्यातील शिक्षकांना गटविकास अधिकाऱ्यांकडून कारणे दाखवा नोटीस; विनावेतन कारवाईची तयारी

वेल्हे (पुणे) : पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात रेड अलर्ट जाहीर केल्यानंतर शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती मात्र शिक्षकांना कार्यालयीन कालावधीमध्ये शाळेत उपस्थित रहावे असे आदेशात नमूद करण्यात आले होते मात्र राजगड तालुक्यातील काही शिक्षकांनीच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र समोर आले आहे. राजगड तालुक्याचे गटविकास अधिकारी संजय ढमाळ व उपसभापती संदीप खुटवड यांनी मंगळवार (ता.०७) रोजी शाळेंना भेटी देताना हा प्रकार उघडकीस आला. याची गंभीर दखल गटविकास अधिकाऱ्यांनी घेत संबंधित शिक्षक व केंद्रप्रमुख यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत..भारतीय हवामान खात्याने पुणे जिल्ह्यासाठी दिलेल्या अतिवृष्टीच्या रेड अलर्ट इशारा पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जितेंद्र दुडी यांनी सोमवार व मंगळवार (ता.०७) रोजी जिल्ह्यातील शाळांना सुट्टी जाहीर केली होती मात्र शिक्षकांना कार्यालयीन वेळेत शाळेत उपस्थित राहून स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संबंधित काम करण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आदेशात नमूद केले होते. मात्र राजगड तालुक्यातील आंबवणे वेल्हे मार्गावरील रस्त्यावरील शाळा असणाऱ्या काही शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसोबत सुट्टी घेतल्याचे निदर्शनास आले..करंजावणे येथील प्राथमिक शाळेमध्ये गटविकास अधिकारी संजय ढमाळ व उपसभापती संदीप खुटवड यांनी भेट देत येथील केंद्रातील शिक्षकांना एस.आर.आय.मतदान यादी संदर्भात मार्गदर्शन केले व या कामासाठी अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना सुद्धा मदत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.दरम्यान वेल्ह्याकडे जात असताना मार्गासनी व खांबवडी येथील जिल्हा परिषद शाळांना भेटी दिल्या असता मार्गासनी येथील दोन शिक्षक गैरहजर असल्याचे निदर्शनास आले तर खांबवडी येथील शाळा बंद असल्याचे आढळून आले दरम्यान संबंधित केंद्रप्रमुखाशी संपर्क केला असता केंद्रप्रमुखांनी सुद्धा उडवा उडवीचे उत्तरे दिल्यानंतर संबंधित केंद्रप्रमुख व शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आले. इतर पाच ते सहा शाळांना भेटी दिल्या असता त्या शाळेवरील सर्व शिक्षक उपस्थित असल्याचे गटविकास अधिकारी ढमाळ यांनी सांगितले..1) जिल्हाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी सुट्टी जाहीर केली असताना शाळांमधील शिक्षकांची अनुपस्थिती हा गंभीर विषय असून संबंधित शिक्षक तसेच केंद्रप्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आले असून त्या दिवसाची विनावेतन करणार आहे.संजय ढमाळ, गटविकास अधिकारी, राजगड तालुका2) राजगड तालुक्यामध्ये पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून आपत्तीच्या कालावधीमध्ये प्रांत अधिकाऱ्यांसह, तहसीलदार गटविकास अधिकारी ,तलाठी, ग्रामसेवक, यांच्यासह लोकप्रतिनिधी वेगवेगळ्या भागांमध्ये फिरून पाहणी करत असताना शिक्षकांच्या अनुपस्थितीबाबत योग्य ती कारवाई करून त्या संदर्भात गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुख यांची तात्काळ बैठक घेऊन सूचना देण्यात येणार आहेत.संदीप खुटवड, उपसभापती, पंचायत समिती राजगड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.