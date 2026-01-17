जिजामाता प्राथमिक विद्यामंदिरात क्रीडा महोत्सव साजरा
भोर, ता. १७ : येथील राजगड ज्ञानपीठाच्या जिजामाता प्राथमिक विद्यामंदिरात राजगड ज्ञानपीठ संस्थेचे संस्थापक अनंतराव थोपटे यांच्या वाढदिवसानिमित्त क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. या क्रीडा महोत्सवाचे नुकतेच उद्घाटन झाले. यावेळी संस्थाचालक संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रसन्नकुमार देशमुख, शिवछत्रपती अवॉर्ड प्राप्त नॅशनल ज्यूदो कोच योगेश काशिनाथ धाडवे पाटील, प्रा. विजय जाधव, नॅशनल ज्यूदो प्लेयर ईशान धाडवे आदी उपस्थित होते.
क्रीडा ज्योत पेटविल्यानंतर इयत्ता पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांनी चक दे इंडिया ब्राझील या गाण्यावर नृत्य सादर करून उपस्थित यांची मने जिंकली. क्रीडा स्पर्धांची सुरुवात कुस्तीच्या स्पर्धेने करण्यात आली. तालुक्यात प्रथम गोळा फेक स्वारगेट प्रथम क्रमांक मिळवलेली तन्वी भेलके आणि कुस्तीमध्ये तालुक्यात प्रथम क्रमांक मिळविलेला योगेश किंद्रे यांचा सत्कार करण्यात आला.
‘‘यश असो वा अपयश हे समजून घेऊन जीवन नीट जगणे या गोष्टी आपल्याला खेळ किंवा क्रीडा शिकवते,’’ असे मत योगेश धाडवे पाटील यांनी व्यक्त केले. क्रीडा महोत्सवात खो-खो, कबड्डी, लंगडी, रस्सीखेच हे सांघिक खेळ आणि बेडूक उड्या मारणे, चमचा लिंबू, धावणे, दोरीच्या उड्या, तीन पायाची शर्यत या वैयक्तिक स्पर्धा घेण्यात आल्या. याशिवाय रिले मॉडेल, चित्र पूर्ण करणे, संगीत खुर्ची, बटाटा शर्यत, फुगा फोडणे, बाटली पाणी भरणे, बॉल पास करणे, असे मनोरंजनात्मक खेळही घेण्यात आले.
मुख्याध्यापिका कविता वीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्या दामगुडे, विजय खोपडे, स्मिता घोणे, भारती किंद्रे, पल्लवी सागळे, शंकर धोंडे, अनिता तांबे, ऋता वालगुडे, स्मिता शिनगारे, किरण जाधव, चैताली कोंढाळकर, मनीषा शिर्के या शिक्षकांनी महोत्सवाचे नियोजन केले.
विजय खोपडे यांनी सूत्रसंचालन केले.
