Gambling Raid : शिंदेवाडीतील अवैध सोरट जुगार अड्ड्यावर राजगड पोलिसांचा धडक छापा; ३० लाखांहून अधिक मुद्देमाल जप्त, सहा जणांवर गुन्हा

खेड शिवापूर : शिंदेवाडी (ता.भोर) येथील अवैध सोरट जुगार अड्ड्यावर राजगड पोलिसांनी गुरुवारी सायंकाळी छापा टाकला. या छाप्यात जुगार साहित्य, मोबाईल फोन आणि वाहनांसह तब्बल ३० लाख ६५ हजार ६२० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला असून याप्रकरणी सहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सचिन अंकुश बागल (वय ४७), मनोज दिनकर काळाणे (वय ५३,) गणेश पांडुरंग वाळूज (व३९), धनाजी राजाभाऊ जाधव (वय ३६)निखिल रामचंद्र तुंगतकर (वय ३०, सर्व रा. कात्रज पुणे) आणि सशांक मच्छिद्र मेमाणे (वय ३०, रा. धनकवडी, पुणे) अशी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत..शिंदेवाडी येथे जुन्या कात्रज बोगद्याजवळ एका पत्र्याच्या शेडमध्ये सोरट जुगार सुरु असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार राजगड पोलिसांनी गुरुवारी सायंकाळी सदर ठिकाणी छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी सहा जणांना ताब्यात घेतले असून अन्य १० ते १२ जण अंधाराचा फायदा घेऊन पसार झाले. यावेळी पोलिसांनी जुगाराचे साहित्य, मोबाईल फोन तसेच वाहने असा एकूण ३०,६५,६२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..राजगड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संतोष जाधव यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या या कारवाईत पोलीस उपनिरीक्षक राजेश यादव, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक किरण बकले तसेच पोलिस कर्मचारी सागर गायकवाड, पप्पू शिंदे, गणेश साबळे, प्रशांत राऊत, समीर भोसले, हनुमान पार्कराव आणि चालक चंद्रोदय हगवणे हे सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.