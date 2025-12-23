Pune News: राजगुरुनगर राक्षेवाडीतील थरार; गळफास घेऊन तरुणाने संपवले जीवन

राजगुरुनगर : राजगुरुनगर बस स्थानकामागे राक्षेवाडी हद्दीतील इमारतीमध्ये एका तरुणाने आत्महत्या केल्याची घटना रविवारी (ता. २१) रात्री घडली. ओंकार कालिदास लेंडवे (वय २१, सध्या रा. राक्षेवाडी, मूळ रा. तरटगाव, जि. सोलापूर) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे..कालिदास लेंडवे यांची सून वैष्णवी रविवारी सायंकाळी रडत त्यांच्याकडे गेली आणि त्यांच्या मुलाने म्हणजे तिचा पती ओंकार याने तिला मारहाण केली असे सांगितले..तिला तिथेच थांबवले असताना थोड्या वेळाने खोलीमालक नामदेव मांजरे हे त्यांच्याकडे गेले आणि त्यांचा ओंकारने पंख्याला लटकून गळफास घेतला आहे, असे सांगितले. त्यांनी खिडकीतून पाहिले असता ओंकारने गळफास घेतल्याचे दिसले..Khadakwasla Theft : खडकवासला सोसायटीतील चार बंद सदनिका फोडल्या; ४ अज्ञात चोरट्यांकडून सुमारे दीड लाखांचा ऐवज लंपास!.ते दरवाजा तोडून आत गेले. त्याला खाली उतरवून चांडोली ग्रामीण रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी ओंकार मृत झाल्याचे घोषित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.