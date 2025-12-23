पुणे

Pune News: राजगुरुनगर राक्षेवाडीतील थरार; गळफास घेऊन तरुणाने संपवले जीवन

Pune Crime: राजगुरुनगर राक्षेवाडीमध्ये एका २१ वर्षीय तरुणाने जीवन संपवल हि घटना रविवारी रात्री घडली. घटनास्थळी पोलीस आणि रुग्णालय कर्मचाऱ्यांनी मृत्यूची पुष्टी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
राजगुरुनगर : राजगुरुनगर बस स्थानकामागे राक्षेवाडी हद्दीतील इमारतीमध्ये एका तरुणाने आत्महत्या केल्याची घटना रविवारी (ता. २१) रात्री घडली. ओंकार कालिदास लेंडवे (वय २१, सध्या रा. राक्षेवाडी, मूळ रा. तरटगाव, जि. सोलापूर) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे.

