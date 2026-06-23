पुणे

राजगुरुनगर क्रीडा संकुलाचे रोहित्र चोरीला

राजगुरुनगर क्रीडा संकुलाचे रोहित्र चोरीला
Published on

राजगुरुनगर, ता. २३ : येथील हुतात्मा राजगुरू तालुका क्रीडा संकुलातील विद्युत रोहित्र चोरट्यांनी शनिवारी (ता. २०) लंपास केले. विशेष म्हणजे, मतपेट्यांच्या सुरक्षेसाठी येथे २४ तास पोलिस तैनात असतानाही ही चोरी झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. याप्रकारामुळे क्रीडा संकुल परिसरात अंधार पसरला आहे.
महावितरणचे सहायक अभियंता प्रमोद जाधव यांनी याप्रकरणी खेड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. चोरट्यांनी संकुल आवारातील १०० केव्ही क्षमतेचे रोहित्र खाली पाडून त्यातील २०० लिटर ऑईल सांडले आणि ८० किलो तांब्याच्या तारा चोरून नेल्या. या परिसरात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या मतपेट्या ठेवलेल्या असल्याने पोलिसांचा खडा पहारा असतो. मात्र, रोहित्र पाडल्यानंतर वीजपुरवठा खंडित होऊनही ही बाब पोलिसांच्या लक्षात कशी आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
खेड तालुक्यात सध्या सरकारी व खासगी रोहित्र चोरीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकरी व नागरिक त्रस्त असून, नवीन रोहित्र मिळेपर्यंत त्यांना अंधारात राहावे लागत आहे. पोलिसांनी या चोऱ्यांचा तातडीने छडा लावावा, अशी मागणी होत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra crime news
शेतकऱ्यांची अडचण
local theft incidents in Maharashtra
electricity theft in Maharashtra
Rajgurunagar sports complex theft
police evasion in theft
electricity transformer theft India
Rajgurunagar crime incidents
sports complex security issues
security concerns for election booths
increasing crimes in Rajgurunagar
transformer oil spill incidents
copper wire thefts in Maharashtra
shifting police responsibilities in Maharashtra
criminal activities in Rajgurunagar
public safety issues in Maharashtra
राजगुरुनगर क्रीडा संकुल चोरी
पोलिसांवर चोरट्यांचा हल्ला
वीज रोहित्र चोरी महाराष्ट्र
मतपेटी सुरक्षेत कमी रहाणे
चोरट्यांची हिम्मत वाढली
खेड तालुक्यातील चोरीच्या घटना
चेंडू क्रीडा संकुल स Weldiur
सुरक्षा कर्मचारी तेथे तैनात २४ तास
राजगुरुनगर वीज चोरी
चोरट्यांपासून वीज पुरवठा सुरक्षा
खेड तालुक्यातील तांब्याची चोरी
चोरीच्या घटना वाढल्या
पोलिसांचा निष्क्रियपणा खोटा
राजगुरुनगरची लोकसंख्या व शेतकरी समस्या