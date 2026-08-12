पुणे

विद्यार्थ्यांचे विविध कार्यक्रमांनी स्वागत

विद्यार्थ्यांचे विविध कार्यक्रमांनी स्वागत
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भोसरी, ता. १२ ः लांडेवाडीतील राजमाता जिजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात प्रथम वर्ष कला व वाणिज्य विद्यार्थ्यांचे विविध कार्यक्रमांनी स्वागत करण्यात आले.
या वेळी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष विलास लांडे, प्राचार्य डॉ. के. जी. कानडे, उपप्राचार्य प्रा. किरण चौधरी, रजिस्ट्रार अश्विनी भोसले आदींसह विद्यार्थी उपस्थित होते. या वेळी प्राचार्य डॉ. के. जी. कानडे, कला विभागप्रमुख डॉ. दीपक पावडे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांनी विविध गुणदर्शनाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले.
सूत्रसंचालन प्रा. कमलेश जगताप यांनी केले. तर आभार डॉ. श्रेया दाणी मानले.

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