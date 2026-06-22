Pune: महिलांना एक रुपयात शासकीय जमीन, महसूल विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; बचत गटांना मोठी संधी

पुणे: ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे, पशुपालनाला चालना मिळावी आणि शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांना आळा बसावा, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाच्या माध्यमातून ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ हाती घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत शासकीय जमिनी महिलांना एक रुपया शुल्क आकारून भाडेपट्ट्याने जमिनी दिल्या जाणार आहेत..राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शासकीय पडीक जमिनी आहेत. त्या जमिनी नोंदणीकृत महिला बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट आणि ‘उमेद/माविम (महिला आर्थिक विकास महामंडळ)’ अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामसंघांना भाडेपट्ट्याने या जमिनी दिल्या जाणार आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावनिहाय शासकीय जमिनींचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत..Pune: पुण्यात पावसाची जोरदार हजेरी, पुढील चार दिवस यलो अलर्ट.शासकीय जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे काढून उपलब्ध जमिनींची अद्ययावत माहिती ‘गाव नमुना क्रमांक एक क’ मध्ये नोंदवून ती जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर त्या जमिनींचे वाटप केले जाणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर तालुका स्तरावर महसूल मंत्र्यांकडून नियुक्त अध्यक्ष व सहअध्यक्षांच्या (महिला) उपस्थितीत विशेष समित्या काम पाहणार आहेत. तालुका स्तरावर तहसीलदार हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील आणि इच्छुक पात्र बचत गटांकडून अर्ज मंजूर करून घेतील, असे महसूल खात्याकडून सांगण्यात आले..ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन आणि पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता या दोन्ही अत्यंत संवेदनशील बाबी आहेत. ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’च्या माध्यमातून राज्य सरकार महिला बचत गटांना रोजगाराची मोठी संधी देत आहे. - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री.Tawde Hotel Encroachment : कोल्हापुरात महापालिकेचा मोठा दणका! तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर आज चालणार जेसीबी; कडक आदेश जारी.या जमिनी मिळणार भाडेतत्त्वावर ७/१२ वर ‘महाराष्ट्र शासन’ किंवा ‘शासकीय मुलकीपड/आकारीपड’ नोंद असलेल्या जमिनी प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या मात्र सध्या पडीक असलेल्या जमिनी शेती महामंडळाच्या पडीक जमिनी आणि ग्रामसभेच्या परवानगीने गायरान जमिनी गाळपेर जमिनी, पुनर्वसनासाठीच्या जमिनी आणि सिडको, एमएमआरडीए यांसारख्या विशेष प्राधिकरणांच्या हद्दीतील जमिनी या योजनेतून वगळल्या आहेत.बचत गटांसाठी अटी व पात्रतामहिला बचत गट किंवा ग्रामसंघ ‘उमेद’ अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असावा गटाची नोंदणी किमान तीन वर्षांपूर्वी झालेली असावी आणि बँक खाते किमान एक वर्ष सक्रिय असावे वार्षिक उलाढाल किमान ५० हजार रुपये असणे आवश्यक आहे १० महिला सदस्य असलेल्या गटाला एक हेक्टर, २० सदस्य असलेल्या संस्थेला दोन हेक्टर आणि ग्रामसंघासाठी पाच हेक्टरपर्यंत जमीन दिली जाईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.