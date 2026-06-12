पुणे

Share Market Fraud: शेअर बाजारात ५ टक्के नफ्याचे आमिष; पुण्यात ४६ गुंतवणूकदारांची १२ कोटींची फसवणूक उघड

दरमहा पाच टक्के नफ्याचे आमिष; ४६ गुंतवणूकदारांना १२ कोटींनी गंडा, आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास वर्ग
Fraud Case in Share Market Investment

Financial Interception: EOW Pune Takes Over ₹12 Crore Share Market Ponzi Scheme Investigation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर दरमहा पाच टक्के नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून शहर आणि परिसरातील ४६ गुंतवणूकदारांची १२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात कंपनीच्या संचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

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