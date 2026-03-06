गव्हाळी मळ्यातील शाळेच्या स्नेहसंमेलनात विविध नाट्यछटा
आळेफाटा, ता. ६ ः राजुरी (ता. जुन्नर) येथील गव्हाळी मळ्यात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेचे वार्षिक स्नेहसंमेलन मोठ्या उत्साहात पार पडले. या वेळी विद्यार्थ्यांनी नृत्य, समूहगीत, नाट्यछटा तसेच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. शाळेचे मुख्याध्यापक कैलास डुंबरे यांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षणासोबत कला, क्रीडा व संस्कारांचे महत्त्व अधोरेखित केले. कार्यक्रमाचे नियोजन शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष बबन औटी, उपाध्यक्ष मेघा फावडे व सदस्यांनी केले. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष पांडुरंग पवार, जिल्हा परिषद सदस्या स्मिता कणसे, एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत जाधव, सुप्रिया औटी, राजू हाडवळे, रविंद्र हाडवळे, महेश औटी, लक्ष्मण औटी, सतिश हाडवळे, सुभाष फावडे आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते. सुरेखा नवले यांनी सूत्रसंचालन केले.