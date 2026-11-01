Spiritual Leadership: राजयोगी ब्रह्माकुमार दशरथभाई भागवत यांना राष्ट्रीय अध्यात्म नेतृत्व पुरस्काराने सन्मानित

नारायणगाव : नारायणगाव येथील राजयोगी ब्रह्माकुमार दशरथभाई भागवत यांना विनर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डसच्या वतीने ' राष्ट्रीय अध्यात्म नेतृत्व पुरस्कार 2026' हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले..राजयोगी ब्रह्माकुमार दशरथभाई भागवत यांचा अमृत महोत्सव व हीरक महोत्सवी सोहळा पुणे येथील जगदंबा भवन, पिसोळी येथे आयोजित (ता.३१) करण्यात आला होता. या निमित्त आयोजित कार्यक्रमात विनर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डसच्या अध्यक्ष,मिस इंडिया डॉ. ईशा अग्रवाल यांच्या हस्ते राजयोगी ब्रह्माकुमार दशरथभाई भागवत यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. आध्यात्मिक नेतृत्व, राजयोग ध्यानाचा प्रसार तसेच समाजात शांती, सदभावना, आध्यात्मिक ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी सलग साठ वर्ष राजयोगी ब्रह्माकुमार दशरथभाई भागवत यांनी योगदान दिले आहे. याबद्दल त्यांना पुरस्कार देऊन त्यांच्या अध्यात्मिक कार्याचा गौरव करण्यात आला..या वेळी माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, माउंट आबू येथील राजयोगी सूरजभाई, ब्रह्माकुमारी राजयोगिनी सुनंदा दीदी, उर्मिला दीदी, पारू दीदी, सुनीता दीदी यांच्यासह विविध केंद्रांतील पदाधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.