पुणे

Spiritual Leadership: राजयोगी ब्रह्माकुमार दशरथभाई भागवत यांना राष्ट्रीय अध्यात्म नेतृत्व पुरस्काराने सन्मानित

राजयोगी ब्रह्माकुमार दशरथभाई भागवत यांना राष्ट्रीय अध्यात्म नेतृत्व पुरस्काराने सन्मानित
Felicitation for 60 consecutive years of spiritual service and Rajyoga propagation

Felicitation for 60 consecutive years of spiritual service and Rajyoga propagation

Sakal

रवींद्र पाटे
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नारायणगाव : नारायणगाव येथील राजयोगी ब्रह्माकुमार दशरथभाई भागवत यांना विनर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डसच्या वतीने ' राष्ट्रीय अध्यात्म नेतृत्व पुरस्कार 2026' हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.

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