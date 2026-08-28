Baramati News : अजितदादांच्या आठवणीने सुनेत्रा पवारांसह बारामतीतील भगिनीही भावुक....

बारामती - रक्षाबंधनाच्या दिवशी लाडक्या बहिणींचे लाडके बंधू दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या स्मृतीमुळे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह अनेक बारामतीकर भगिनी भावुक झाल्या होत्या. .लाडक्या भावाची आठवण मनाला अधिकच हेलावून टाकणारी ठरली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज अजितदादांच्या स्मृतीस्थळी जाऊन त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन केले. दादांची उणीव कायम जाणवत राहील; मात्र त्यांची प्रेरणा, आशीर्वाद आणि विकासाची दूरदृष्टी सदैव सोबत राहील, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या..समाजमाध्यमावर व्यक्त होताना सुनेत्रा पवार यांनी नमूद केले आहे की, रक्षाबंधनाचा दिवस म्हणजे भाऊ-बहिणीच्या अतूट नात्याचा उत्सव. मात्र, आज लाडक्या बहिणींचे लाडके भाऊ आपल्यात नसल्याची भावना अत्यंत वेदनादायी आहे. दादांच्या वतीने राज्यातील सर्व बहिणींना प्रेमपूर्वक नमस्कार, आशीर्वाद आणि भरभरून प्रेम असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.अजितदादांची कामाची शिस्त, वेळेचे भान आणि विकासकामांबाबतची त्यांची तळमळ ही नेहमीच प्रेरणादायी राहिली आहे. रात्रीपर्यंतचा दौरा आटोपून दुसऱ्याच दिवशी पहाटे बारामतीतील विकासकामांची पाहणी करण्यासाठी सज्ज होणारी त्यांची कार्यशैली आजही प्रत्येकाच्या स्मरणात आहे, कामाविषयीची त्यांची ऊर्जा, तत्परता आणि विकासासाठीची धडपड हीच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची खरी ओळख होती..बारामतीच्या विकासासाठी अजितदादांनी घेतलेले कष्ट, प्रत्येक कामात दाखविलेली दूरदृष्टी आणि बारामतीकरांप्रती असलेली आपुलकी आजही मनाला भावूक करून जाते. त्यांनी ज्या विश्वासाने बारामतीच्या विकासाचा मजबूत पाया रचला, तो विकासाचा वारसा पुढे नेण्याची प्रेरणा त्यांच्या स्मृतीतून सातत्याने मिळत राहील, असेही सुनेत्रा पवार यांनी नमूद केले.अजितदादांचा वारसा हा केवळ आठवणींचा नसून लोकसेवा, विकास आणि जनतेशी असलेल्या नात्याची दिशा दाखविणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले. दादांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आणि बारामतीकरांच्या सेवेत सदैव कार्यरत राहण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..दादांच्या पुतळ्यास बांधल्या राख्या....रक्षाबंधन व अजितदादांच्या निधनास सात महिने पूर्ण झाल्यामुळे भावुक भगिनींनी आज पुन्हा दादांच्या आठवणींना उजाळा दिला. तिरंगा सर्कल येथे नटराज नाटय कला मंडळाच्या वतीने अजितदादांच्या पुतळ्यास अनेक भगिनींनी राख्या बांधून रक्षाबंधन साजरे केले. अँड. प्रिया अमरेंद्र महाडीक तसेच नटराजचे अध्यक्ष किरण गुजर यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम पार पडला.दरम्यान जवाहर पार्क येथे दादांचे छायाचित्र ठेवून तेथील वडाच्या झाडाला महिलांनी राख्या बांधल्या. सामाजिक कार्यकर्ते विशाल जाधव यांनी हा उपक्रम राबविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.