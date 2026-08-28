पुणे

Baramati News : अजितदादांच्या आठवणीने सुनेत्रा पवारांसह बारामतीतील भगिनीही भावुक....

रक्षाबंधनाच्या दिवशी लाडक्या बहिणींचे लाडके बंधू दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या स्मृतीमुळे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह अनेक बारामतीकर भगिनी झाल्या भावुक.
Ajit Pawar Sunetra Pawar

Ajit Pawar Sunetra Pawar

sakal

मिलिंद संगई
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बारामती - रक्षाबंधनाच्या दिवशी लाडक्या बहिणींचे लाडके बंधू दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या स्मृतीमुळे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह अनेक बारामतीकर भगिनी भावुक झाल्या होत्या.

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