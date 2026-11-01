Ambegaon Politics: आंबेगाव तालुक्याच्या राजकारणात खळबळ'राजकारणाला पूर्णविराम; समाजसेवेचा प्रवास मात्र सुरूच ठेवणार! महाविकास आघाडीचे नेते रमेशभाऊ येवले

मंचर : आंबेगाव तालुक्यात सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षांपासून सक्रिय असलेले, दांडगा जनसंपर्क आणि दानशूर व्यक्तिमत्त्व अशी ओळख निर्माण केलेले महाविकास आघाडीचे नेते रमेशभाऊ येवले यांनी आपल्या राजकीय वाटचालीला पूर्णविराम देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. रविवारी (ता. १) त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे ही घोषणा केल्याने आंबेगाव तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या या अनपेक्षित निर्णयामागील नेमकी भूमिका काय, याबाबत राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना सुरुवात झाली आहे..दानशूर व्यक्तिमत्त्व म्हणून रमेशभाऊ येवले यांनी आंबेगाव तालुक्यात सामाजिक कार्याला सुरुवात केली. विविध मंदिरांच्या विकासासाठी मदत, अखंड हरिनाम सप्ताहांना सहकार्य, आपत्तीग्रस्तांना तत्काळ मदत तसेच गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक हातभार लावण्याचे काम त्यांनी केले. या कार्यातून त्यांचा जनसंपर्क वाढत गेला. सर्वसामान्यांच्या अडचणींना धावून जाणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांना 'जनसेवक' ही ओळख मिळाली..विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी निवडणूक लढविण्याची तयारी केली होती. शिवसेना तसेच महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी मिळविण्यासाठी ते इच्छुक होते. उमेदवारी न मिळाल्याने अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविण्याचीही त्यांनी तयारी केली होती. मात्र, त्यानंतर माघार घेत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रचारात सहभाग घेतला. पुढे शिवसेनेत प्रवेश करून लांडेवाडी येथे जनसंपर्क कार्यालय सुरू केले. या कार्यालयाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते श्रावण महिन्यात झाले होते..आपल्या राजकीय निवृत्तीच्या निर्णयाबाबत येवले म्हणाले, "सध्याच्या राजकारणातील बदलती संस्कृती, तत्त्वांचा घसरत चाललेला स्तर आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे राजकारणातून दूर होण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकारणात टिकण्यासाठी तत्त्वांशी तडजोड करणे माझ्या स्वभावात नाही. आजच्या असंवेदनशील राजकारणात सर्वसामान्य माणूस भरडला जात आहे, ही खंत आहे.".मात्र, राजकीय वाटचालीला पूर्णविराम दिला असला तरी समाजसेवेचा प्रवास थांबणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 'मोरया सामाजिक ट्रस्ट'च्या माध्यमातून अडचणीत असलेल्या कुटुंबांना आधार देणे, गरजूंना मदतीचा हात देणे आणि सर्वसामान्य कुटुंबांतील मुला-मुलींचे विवाह सन्मानाने पार पडावेत यासाठी सामुदायिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन करण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला आहे."राजकारण सोडत आहे; मात्र माणुसकीचे नाते अधिक मजबूत करण्यासाठी समाजसेवेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना आधार देण्याचे काम यापुढेही सुरूच राहील,"रमेशभाऊ येवले,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.