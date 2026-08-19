पुणे

मोरगावला शनिवारी शिवसेनेची ‘रामरक्षा’

मोरगावला शनिवारी शिवसेनेची ‘रामरक्षा’
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मोरगाव, ता. १९ : अष्टविनायकाचे प्रथम स्थान असलेल्या मोरगाव (ता. बारामती) येथे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने शनिवारी (ता. २२) दुपारी ४ वाजता खासदार संजय राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘रामरक्षा आरती’ कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.
बारामती तालुका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाच्या माध्यमातून मोरगाव मुख्य चौकात हा सोहळा पार पडणार आहे. प्रभू श्रीरामावरील श्रद्धा आणि धार्मिक परंपरेचा जागर करण्याच्या उद्देशाने तालुकाप्रमुख हनुमंत भापकर यांच्या पुढाकारातून हा कार्यक्रम होत आहे. अष्टविनायकाचे प्रथम स्थान असलेल्या मोरगावमध्ये या सामूहिक प्रार्थनेच्या निमित्ताने शिवसैनिक आणि रामभक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

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