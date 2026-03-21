Ranjangaon News : रांजणगाव एमआयडीसीत खंडणीसाठी दहशत; महिला व्यावसायिकेला धमकी, चालक व सुपरवायझरला मारहाण

शिरूर : 'आमच्या हद्दीत काम करायचे असेल तर दरमहा पन्नास हजार रूपये द्यावे लागतील, अन्यथा तुमच्या गाड्या चालू देणार नाही, गाड्या फोडून टाकू', अशी धमकी देत एका महिला व्यावसायिकाचा टेम्पो अडवून टेम्पोच्या चालकाला दमदाटी; तर सुपरवायझरला मारहाण केल्याप्रकरणी रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी तिघांविरूद्ध खंडणीसह मारहाण व दमदाटीचा गुन्हा दाखल केला. शुक्रवारी (ता. २०) दुपारी दीड च्या सुमारास रांजणगाव एमआयडीसी (ता. शिरूर) परीसरात हा प्रकार घडला. .व्यावसायिक महिलेने दिलेल्या फिर्यादीवरून रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी साहिल दीपक मलगुंडे व गणेश कोळपे (दोघे रा. ढोकसांगवी, ता. शिरूर, जि. पुणे) यांच्यासह एका अनोळखी तरूणाविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. फिर्यादी महिलेचा स्क्रॅप (भंगार साहित्य) चा व्यवसाय असून, शुक्रवारी दुपारी एका कंपनीतील स्क्रॅप घेण्यासाठी त्यांचा टेम्पो (क्र. एमएच १२ वायबी ०३४४) कंपनीत आला होता. भंगार भरल्यानंतर चालक टेम्पो घेऊन रांजणगाव एमआयडीसीतून चालला असताना साहिल मलगुंडे, गणेश कोळपे व त्यांच्या साथीदाराने इलेक्ट्रॉनिक कंपनीजवळ टेम्पो अडविला. त्यावेळी चालकाने महिला व्यावसायिकेला कळविल्यानंतर त्या सुपरवायझरसह घटनास्थळी आल्या. त्यावेळी संशयित आरोपींनी 'ही आमची हद्द आहे. येथे काम करायचे असेल तर दरमहा पन्नास हजार रूपये द्यावे लागतील', असे बजावले..पैसे न दिल्यास तुमच्या गाड्या येथे चालू देणार नाही. गाड्या फोडून टाकू, अशी धमकी देखील दिली. यावेळी त्यांनी महिला व्यावसायिकाला शिवीगाळ केली. सुपरवायझर दत्तात्रेय जाधव यांच्यासह टेम्पो चालकाला मारहाण केली. घटनेनंतर परीसरात गर्दी वाढू लागल्याने संशयित पळून गेले. .या प्रकरणानंतर परिसरात घबराटीचे वातावरण पसरले. याबाबत व्यावसायिक महिलेने पोलिसांकडे धाव घेत फिर्याद दिली. रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी साहिल मलगुंडे, गणेश कोळपे व त्यांच्या साथीदारावर (नाव व पत्ता नाही) खंडणीचा गुन्हा दाखल केला असून, पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक फौजदार दत्तात्रेय शिंदे पुढील तपास करीत आहेत.